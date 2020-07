Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Oddbjørn Nygård:

Usunn konkurranse mellom campingplasser og kommunal bobilparkering

Fjordenes Tidende hadde 14.07.20 en reportasje angående pressa sitt nylige fokus på kommunal dobbeltrolle som aktør i drift av sentrale parkeringstilbud for bobiler. Dette til priser som campingplasser ikke kan leve av.

Kinn kommune er med sitt tilbud i Måløy sentrum en versting i denne sammenheng. Ikke bare med lave priser, men med flere gratis ytelser. En storfamilie kan der dusje og vaske sitt tøy uten å betale. De trenger ikke engang å bo der. De er trolig enig med John Inge Henden som kaller prisene «et greit nivå». Men det burde kanskje forventes at han som daglig leder visste at Vågsøy Parkering er kommunalt eid?

Praksisen er selvsagt en stimulans til «villcamping» med tilhørende forsøpling, forhold som lokale innbyggere har tatt opp flere ganger. Det er tilgang til disse og andre tjenester som gir campingplasser en viss omsetning også fra dem som overnatter langs landeveien og på rasteplasser. Hadde vårt distrikt i likhet med Bryggja tilhørt den kommunen som er geografisk naturlig, ville også Vågsøy fått restriksjoner på allemannsretten. Naturen her er ikke mindre sårbar enn den på Stadlandet. Men her blir det fortsatt orkanene som får ta seg av plastposer og boss. En stor del ender selvsagt i havet, og der er det plass!

Reportasjen er vel mye fokusert på Steinvik Camping. Vi har skapt vårt eget konsept basert på utsikt og plass nok for alle, maks utnytting av topografien og med stor vekt på det estetiske. «Peneste plass de har vært på» hører vi ofte. Men vi mener vi ikke hadde overlevd konkurransen på en «standard» plass på et flatt jorde. Vi driver bra, men mener "gratistilbudet" i Måløy selvsagt kan være avgjørende for noen gjester.

NHO Reiseliv har i et skriv pr. 25.06.20 tatt opp medlemmenes situasjon i konkurranse med et tilbud støttet av skattepenger. Problemet er økende og landsomfattende. Men det er vel de færreste som forventer at Kinn kommune skal bidra til å løse nasjonale problemer. Kommunen er i seg selv et problem. Og kommunaldirektør Heggheim gjør seg noen merkelige tanker om økonomi. Vågsøy Parkering driver med røde tall. Men hvorfor bry seg? Vi merker alle hvor det er enklest å hente penger for våre politikere.

Kan det være at våre politikere har lært strategi av en som heter Donald? Han man ikke løsningen på et problem er det enklest å fornekte at det finnes.