Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Torfinn Kråkenes:

Kommentar til Alfred Bjørlo

I Fjordenes Tidende fredag 17. juli er det Alfred Bjørlo, tidlegare Eid- og no Stad-ordførar, som har skrive leiarartikkelen.

Her går han kraftig i rette med land og leiarar som ønskjer å styrke eigne nasjonalstatar og innføre strengare «grensejustis» mellom «oss sjølve» og «dei andre», som han kallar det.

Samarbeid mellom ulike land har alltid vore viktig og kjem for all framtid til å verte viktig. Det har aldri vore, og kjem heller aldri til å verte, noko motsetningsforhold mellom det å ha trygge grenser for eigne innbyggarar og det med samarbeid på tvers av landegrenser. Koronakrisa har vist oss meir enn nokon gong kor viktig det har vore med grensekontrollar, i motsetning til det Bjørlo hevdar, «at det ikkje er det gode liv å vere meir for oss sjølve, under slike forhold»

«Nasjonalistisk, antivitskapleg politisk svada, kombinert med hatretorikk på internett, vil aldri vere svaret når alvoret set inn, korkje mot korona, klima, eller flyktningar frå krig», skriv Bjørlo.

Her er det naturlegvis hjartebarna til Venstre, med fleire, Bjørlo snakkar for. Meir innvandring frå fjerne himmelstrok, fleire kostbare og nyttelause tiltak mot ei oppkonstruert framtidig klimakrise som aldri vil inntreffe. Klimaendringar derimot, er noko heilt anna. Klimaendringar har føregått i fleire hundre år og vil leve sitt «eige liv» også i framtid til undergangen og er uansett uunngåeleg.

Menneskelege tiltak for å stoppe klimaendringar er eit håplaust prosjekt og kjem aldri til å verte noko anna enn ein stor vits av typen vindkraftutbygging, avle fram norske husdyr, som fis og rapar mindre farleg gassar, pluss ei mengd andre tøvete tiltak «for klima» for å få inntekter til eit stadig aukande tal på byråkratiske «leikejobbar», i eit stadig overbyråkratisert samfunn. Samstundes bygger Kina og India kolkraftverk som aldri før, medan Norge skal redde verda med reduksjon av «husdyrfis og rap. Her kunne ein vel med rette spele ballen tilbake og antyde at det Bjørlo og norsk og europeisk venstreside står for, er kanskje i enda større grad «politisk motivert svada, og vrøvl».

Vi kjem truleg til å oppleve kriser av ulikt slag, enda oftare i framtida, enn det vi har gjort i vår generasjon. Det kjem til å verte langt viktigare enn nokon gong å ha eigen nasjonal beredskap, eigne lager av det eine og andre, og eigen matproduksjon innanfor eigne trygge grenser. Det er det koronakrisa har vist oss, Bjørlo. Ikkje at det har blitt viktigare å bygge ned grenser, og avvikle trygge nasjonalstatar.

EU evna ikkje å stille opp med hjelp til Italia, heller ikkje til Spania, då krisa kom. Hjelpesendingar med diverse smitteførebyggande utstyr, innsendt utanfor EU, vart stoppa i Italia. Der trengde dei det sjølve. Nettopp, innanfor eigne grenser. Så høgt i kurs stod den fellesskapskjensla overfor naboane, innanfor EU, då krisa råka.

Kva gjeld innvandringa frå fjerne himmelstrok, siste tiår, og som norsk venstreside stadig ønskjer meir av, har vel kanskje den vist seg å ikkje heilt innfri dei forhåpningane om «berikelse» det har vore snakka om. Og dette er heller ikkje berre «flyktningar frå krig» som Bjørlo, og mange andre vil ha det til.

Når Bjørlo snakkar seg varm i trøya om den «farlege nasjonalismen» som no er i ferd med å utvikle seg i mange land bør kanskje han med fleire snart starte med å gå i seg sjølv, med omsyn til kva som har vore ein farleg politikk for framtidas Europa og komande generasjonar. Carl I. Hagen åtvara mot denne utviklinga for førti år sidan, under egg- og tomatangrep, frå nettopp desse «tolerante globalistane» som Bjørlo sjølv yndar å definere seg under.

Bjørlo skriv vidare om «rabiate presidentar i USA og Brasil», som fører an, mot hans bekymringsfulle utvikling.» Eg har registrert at Bjørlo, og «likesinna» i både Venstre og Kristeleg Folkeparti, stadig er ute og gjer seg «høge og mørke» og uttrykker bekymring for «ordbruken» og karakteristikkar retta mot meiningsmotstandarar på sosiale media. Men er det slik at berre meiningsmotstandaren er langt nok unna, er det fritt fram å bruke ord som «rabiat»? USA sin president er lovleg vald av folket. USA er vår fremste alliert. Venstre-ordførar Bjørlo er ein kjent og profilert politikar i norsk politikk, og ein av toppane i Venstre, som per i dag, er eit norsk regjeringsparti. Men har altså ingen skruplar med å kalle Trump ein «rabiat president».

Heldigvis er det ikkje Venstre-veljarar, og raude journalistar i Norge som avgjer presidentvalet i USA.

Og dessutan Bjørlo, kva er problemet med å vere nasjonalist? Det er vel du også, i di «vesle verd»? Du er den fremste politiske representanten for Stad, og tidlegare Eid kommune. Dermed har det vore og vil vere di oppgåve å vareta Eid og Stad og den kommunen sine innbyggjarar på alle område. Og du har gjort ein god jobb så langt. Det har aldri vore di oppgåve å kjempe for Sandane, Stryn, Bremanger og Vanylven sine interesser framfor dine eigne på Eid. Så du sit vel litt i glashus og kastar stein på både Polen, Ungarn og USA, (mfl. etter kvart) som nettopp vil det same for sine innbyggjarar?

Det kan umogleg vere Europa sitt ansvar å gi opphald og tilby velferdsytingar til den enorme befolkningsveksten vi no ser i mange afrikanske land. Mange er i ferd med å innsjå dei enorme utfordringane/problema som denne innvandringa fører med seg og som fører stadig nye område ut i konflikt mellom etniske grupper. Ikkje det minste rart at dette vil føre til «nasjonalistiske strøymingar». Alle likar sine eigne best, uansett kor mange politisk korrekte flosklar ein venstremann som Bjørlo, og hans likesinna, strør om seg med i «finvêr og medgang».