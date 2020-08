Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ole Stenbakk:

«Jeg syns lokalavisene i Kinn kommune, Firdaposten og Fjordenes Tidende fortjener ros!»

For å få en fullgod dekning av nyhetene både i nord og sør, og ikke minst i Bremanger abonnerer jeg på begge avisene. Det som imponerer meg mest er hvor masse lokalstoff de begge to kommer med hver eneste dag, fra morning til kveld. Dernest syns jeg de begge er blitt flinke til å ikke bare fremheve negative ting, men setter svært ofte fokus på mange positive ting, og ikke minst på enkeltpersoner sine historier, det er svært ofte god lesning.

Det må ha vært en stor overgang for disse småavisene fra å kun presentere stoff tre ganger i uken i ofte tynn papiravis til å måtte levere nyheter på nett nær sagt døgnet rundt syv dager i uken. Dette syns jeg de har klart særdeles godt når man vet at de kun er 5–6 personer i redaksjonene.

Jeg vil spesielt fremheve de to redaktørene Svend Arne Vee (FP) og Erling Wåge (Fjt). Hvem skulle trodd at disse to ``gamlekarene`` som har slitt ut utallige kontorstol i snart en mannsalder, hvem skulle trodd at de ville greie å omstille seg selv og en heller traust staben så fort? Hva har vært drivkraften? Jo, ene og alene økonomien, de hadde to valg, ta nye grep, overleve via internett, eller fortsette med den gamle papiravisa og forsvinne fort som svint!

Til sammenligning er det skremmende å følge NRK sin utvikling som overhode ikke behøver å bekymre seg for økonomien. Deres mediedekning blir mer og mer latterlig. Ikke minst nyhetsoppdateringen og utviklingen i NRK Sogn og Fjordane sine sendinger. For det første er de hele 45 ansatte lokalt, hele 25 i nyhetsredaksjonen. (På landsbasis ca. 4000 og et totalforbruk i 2019 på vel seks milliarder kroner).

Veldig ofte refererer NRK til nyhetene de har lest i nettopp lokalavisene. Sendingene, spesielt den tre timer lange sendingen fra kl. 06.00 til 09.00 minner mer og mer om et musikkprogram hvor to discjockey`r prater i munnen på hverandre og ler av seg selv, og hovedsakelig spiller engelsk musikk. I lokalavisene må de permittere folk grunnet Korona. I NRK derimot øker de staben med å ta inn gamle travere som Tande P. osv. slik at den fast staben kan ha felles norgesferie. Dernest sender de program på program i reprise fra 1990 tallet, det vil si de er blitt flaue over å bruke ordet reprise, nå kaller sier heller ``på gjenhør``

Mens lokalavisene formidler nyheter og stoff syv dager i uken, tar lokalradioen fri fra fredag ettermiddag til mandag morgen hele året! Det er på høy tid at noen setter søkelyset på pengebruken og ineffektiviteten i NRK. Det er tross alt en påtvungen skatt på over seks milliarder kroner som hele den norske befolkning må svi for enten de vil eller ei, og som disse folkene får leke seg helt fritt med.

Noen må snart ta grep, denne galskapen kan umulig fortsette i all evighet!