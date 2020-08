Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, og er et svar på innlegget «Universitet til angrep på distrikta», skrevet av Stad-ordfører Alfred Bjørlo. Olsens innlegg sto først på trykk i Bergens Tidende:

Ordfører bommer

Nei, studentene skal ikke melde flytting til studiekommunen fordi de er moralsk forpliktet, men fordi de og lokaldemokratiet er tjent med det.

Med referanser til Erasmus Montanus byr ordfører Alfred Bjørlo opp til polemiserende ordveksling når han stiller seg avvisende til min oppfordring til studenter om å melde flytting. Det er på ingen måte slik at «studentene snylter på byen og bergensarane». Naturligvis er de en ressurs, men også studentene er tjent med gode kommunale tjenester. Ved å melde flytting styrkes kommunens økonomiske muligheter til å utvikle et godt tjenestetilbud også til studentene. Bjørlo gir meg rett i at dette resonnementet «gjev ei viss meining i ein snever kommunal årsbudsjettkontekst», men er «heilt ute å køyre i ein større samanheng». For store kommuner, slik som Bergen, er den økonomiske siden neppe veldig viktig. Men for mindre studiekommuner slik som Volda ser det svært annerledes ut, forteller ordfører Sølvi Dimmen til NRK. Her er de økonomiske konsekvensene høyst reelle. Det bør man utvise en viss respekt for.

Bjørlo har heller ikke mye til overs for argumentet om lokaldemokratisk deltakelse på studiestedet. «Er ikkje det å halde fast ved røysterett og demokratisk medborgarskap heime, eit viktig middel for å knyte band mellom studentar og heimstaden», spør Bjørlo. Absolutt! Men vi må ha høyere ambisjoner for vårt lokaldemokrati enn å være et bånd til hjemkommunen. Lokaldemokratiet er tuftet på en idé om at innbyggerne skal kunne ta del i styring og ha innflytelse på de politiske beslutninger og veivalg som har konsekvenser for den enkelte i deres hverdag. Og det er ikke tvil om at mange lokalpolitiske vedtak har konsekvenser også for studenter på studiestedet. Da er det heller ikke unaturlig at de benytter sine lokaldemokratiske rettigheter der de har sitt daglige tilholde i årene som student.

Studenter er ikke på «utlån» fra hjemkommunene sine. Studentene er voksne mennesker som har gjort frie og selvstendige valg om å flytte for å studere. Dette er en frihet vi i Norge har og som vi setter pris på. Når studenter etter endt utdanning flytter videre, eksempelvis til Stad kommune, er det da rimelig å melde flytting igjen. Det tar tross alt ikke mange minuttene.