Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jonny Finstad, stortingsrepresentant og luftfartspolitisk talsmann Høgre, og Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant energi og miljøkomiteen, Vestland Høgre. Begge medlemmer av Høgre sitt distriktsnettverk:

Ingen kortbaneflyplassar skal leggjast ned med Høgre i regjering

Det har vore fleire medieoppslag som peiker på at eit utval har tilrådd å legge ned enkelte kortbaneflyplassar, parallelt med at Widerøe varslar kutt i flyruter. Dette har raudgrøne parti vore snare med å klistre på regjeringa.

Vi kan forsikre om at det ikkje er vår politikk å legge ned småflyplassar, og vil minne om at det var Høgre sin samferdselsminister Håkon Kyllingmark under Borten-regjeringa i 1965–1971 som fekk utbygd det finmaska kortbanenettet har i Noreg. Dette er ei stolt historie vi vernar om i Høgre.

Regjeringa sitt mandat til utvalet har ikkje vore å sjå på eller foreslå nedleggingar på kortbanenettet, men tilrå tiltak for ein konkurransedyktig luftfartsbransje for framtida. I mellomtida har vi òg ei pågåande koronakrise som har medført stor krise i luftfarten. Det siste vi treng no er å skape uvisse om flytilbodet i distrikta. Ekstra statleg kjøp av flyruter på kortbanenettet under koronakrisa skulle etter planen gå ut 1 oktober. Men krisa er ikkje over, og regjeringa er i dialog med flyselskapa om ei vidareføring av ordninga. Kortbanenettet er viktige kommunikasjonar til og i distrikta, og har minska avstandsulemper. Distrikta har fantastiske vekstmoglegheiter og ressursar som skal utviklast og bidra til det grøne skiftet og økonomien i landet. Det ville vera korttenkt å sage av ei av dei viktigaste greinene i det finmaska transportnettet vårt, når dette er eit viktig grunnlag for den veksten og utvikling vi ønskjer i distrikta. Høgre ønskjer tvert om å styrke flytilbodet i distrikta. Det vil òg større lufthamner og heile luftfartsbransjen tene på.

Framover må vi sjå på avgifter, rammevilkår og teknologiske moglegheiter som kan bidra til å gje aktørane høve til å tilby eit betre flytilbod og til lågare prisar etter koronakrisa. Nokon peikar på at det i framtida kan komme elektriske fly, og allereie no er det flytypar som har svært lågt drivstoffbruk og dermed òg utslepp – og som kan bidra til at det blir billegare, enklare og fleire moglegheiter for flyselskapa for å gje eit godt tilbod til dei reisande. Kanskje bør staten kjøpe fleire ruter og kanskje må vi òg tenke lengre kontraktar som kan gje langsiktige investeringar i nytt materiell. Likeins er det fleire som tar til ordet for utviklingskontraktar som kan prøve ut ny teknologi. Dette er viktige spørsmål vi i Høgre og regjeringa jobbar med no.

Kort fortalt – regjeringa ser ikkje på å legge ned nokon av småflyplassane, men vurderer korleis desse kan få ei enno viktigare rolle i transportnettet.