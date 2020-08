«Har Kinn kommune framleis ein varaordførar?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Herdis Holvik frå Måløy.

Dette er berre eit av spørsmåla som melder seg etter krumspringa partia den nye fleirtalskoalisjonen driv med for å sikre seg all politisk makt i kommunen.

Etter kommuneloven kan kommunestyret sjølv når som helst omorganisere eller legge ned faste utval og komitear. Det er vel dette som er den formelle grunngjevinga for den endringa i maktkonstellasjonane vi no er vitne til, sidan det gjev maktspelet eit tynt slør av legitimitet. Sett utanfrå er det vanskeleg å forstå at «omorganiseringa» har anna føremål enn ei utrensking av utvalsleiarane som no kjem i opposisjon. Posisjonane (og pengane) skal reserverast eigne kommunestyrerepresentantar.

Det må vere lov å undre seg over om det er sakleg grunn for såkalla omorganisering, særleg når denne framstår mest kosmetisk, eit namnebyte meir enn reelle endringar i oppgåver. Og kva skal ein med eit samferdsleutval? Kanskje på grunn av ein maktkabal som ikkje gjekk opp?

Mykje talar for at ein her prøvar seg på ei snikinnføring av parlamentarisk styresett. Det er ukjent for meg at slike omkalfatringar har nokon tradisjon i kommunar som er styrte etter formannskapsmodellen, slik Kinn er.

Det verste er likevel den degraderinga av varaordføraren som det no vert lagt opp til – etter drøftinger i lukka rom. Henne kan dei ikkje bli kvitt, sidan det er lovfesta at val av ordførar og varaordførar gjeld for heile valperioden. Så svaret på det innleiande spørsmålet er ja. Vi har den same varaordføraren, men det er i namnet, ikkje i gagnet. Heretter er ho for vanleg formannskapsmedlem å rekne når det gjeld godtgjersle, og får berre halde fram med dei oppgåvene som etter lova er lagt til vervet som varaordførar. Ein kan vere einig eller ueinig i den avtalen som vart inngått om dette vervet ved konstitueringa av kommunestyret, men den framgangsmåten som her er nytta for å endre den er eit lavmål.

Ordføraren si grunngjeving for endringane er lite overtydande, for å seie det forsiktig. Av omsyn til innbyggjarane, hevdar han mellom anna. Kva med dei innbyggjarane som har gitt si stemme til partia som no vert i mindretal? Det verkar ikkje særleg demokratisk å kneble deira representantar i kommunestyret slik det her vert lagt opp til.

Det er urovekkande at dei planlagde endringane vert kunngjort gjennom pressemelding/pressekonferanse. Det vitnar om manglande respekt både for kommunestyret som rette vedtaksorgan i ein slik prosess, og for politiske kollegaer. Det er trist at kommunen no skal styrast av eit team som alt frå starten avslørar seg som uvanleg maktkåte og småskårne.

Ein ting har dei allereie oppnådd – ein monaleg auke i politikarforakten.

*Innleggsforfattaren er langvarig medlem av SV, men presiserer at dette er ei privat meiningsytring som ikkje har noko med partiet å gjere.