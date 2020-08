«Lokaldemokratiets harde albogar i Kinn, set trua mi på prøve»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Aud Norunn Vig, Kinn KrF.

Dei siste dagar har vist Kinn si befolkning at lokaldemokratiet er eit skodespel vi alle diverre betalar for anten vi vil sjå forestillinga eller ikkje.

Eg undrar meg på korleis den nye trioen har tenkt å skape tillit hjå veljarane sine, når dei så til dei grader dolkar samarbeidapartnarar I ryggen. Ned til det elementært personlige plan.

Er det lenge sidan Høgre kasta Nødseth ut av sandkassen, og latt han hoppe frå kant til kant sidan? Har dei gløymt no, at dette er ei samansetning som slit med å finne fram til noko å einast om? Både Nødseth og Eliasson har forlate H på grunn av interne uovereinskomstar. Korleis skal dette fungere? Det er ikkje nok å være enige om at Kinn skal eksistere, for at dette samarbeidet skal bære frukter for kommunen. Eller for å dra den banale parallellen vidare her: det er ikkje nok å vere enige om å ha ei sandkasse, for å halde konstruktiv dialog mellom deltakarane.

Dei seier dei har kutta ei varaordførarlønn for å bruke meir pengar i Oslo. Kan nokon være så snill å presisere kva vi skal bruke desse pengane på i Oslo? I lag med kompenseringane dei meiner å forhøge, kan eg ikkje anna enn å tru at summen vert høgare enn den dei har spart.

Kinn opp og fram? Presiser dette, vær så snill.

Ingenting de har sagt i pressemeldingar hittil gjev meg noka som helst tillit til at de kan bere ansvaret med å bringe Kinn saman til ei produktiv og næringsrik eining. Ikkje eitt argument viser til kvifor denne kommunen skal vere god å bu i. God å drive bedrift i. God å gå på skule i. God å vere seg sjølv i. God å verte gammal i.

Kun at det faktisk er Norges raraste kommune; med matglade gutefantar med kvar sin spade klar til å grabbe til seg mest mogleg sand.

Her har vi ein murar i midten, som forsøker å lime til seg to komponentar som ikkje har lete seg lime, forsøk etter forsøk. Og skubbar ut dei som det ikkje passar å leike med akkurat no.

Det er no vi treng å brette denne prosessen ut under lupa. Det er no de må passe på at de ikkje har noko å skjule. Det er no de må vise oss, som bur her i Kinn, at de har ein ansvarleg plan i denne farsotten.

For no set de trua mi på prøve. Trua på eit Kinn samla om plikter og goder. Eit Kinn som dreg til seg næringsliv og familiar, fordi Kinn er ein god stad å slå seg ned.

Det er flaut og skremmande å vere ein del av det lokalpolitiske systemet I Kinn nett no.