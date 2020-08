Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ole Martini, leiar i Vestland Unge Venstre og ungdomskandidat til stortingsvalet:

Klimapolitikk som fungerer

Norske klimagassutslepp går ned, og det har dei gjort fire år på rad. Skal denne trenden fortsette treng vi meir Venstre-politikk.

For første gong er vi i rute til å nå norske klimamål. Dette er strålande klimanyheiter.

Dei gode resultata har ikkje komme av seg sjølv. Venstre har jobba systematisk og målretta med det grøne skiftet i fleire år. Sidan 2013 har Venstre vore med på å styre norsk klimapolitikk. Gjennom å ta ansvar har Venstre fått gjennomført mykje effektiv klimapolitikk.

Blant anna har vi gjennomført ei storstilt satsing på kollektivtransport, fordi det skal vere billeg og enkelt å velje grønt. Det at staten bruker meir pengar på kollektivtransport enn tidlegare har gitt resultat: No gjennomførast det 150 millionar fleire kollektivreiser i året enn i 2013.

Dessutan skjer det langs kysten det nærast ein grøn revolusjon som skapar nye arbeidsplassar. Innan få år skal vi ha rundt 80 elektriske ferjer rundt om i landet.

Og inn på denne utsleppsfrie ferja kjem du kanskje køyrande i din utsleppsfrie bil. Stadig fleire av oss har nemleg bytta ut bensin- eller dieselbilen med ein elbil. No er halvparten av alle nye biler som seljast ein elbil, takka vere elbilfordelane som Venstre er garantist for.

Det har noko å seie kven som styrer. No er vi bekymra for kva eit potensielt regjeringsskifte i 2021 vil ha å seie for viktige klimasatsingar.

Tidlegare i sommar lanserte Audun Lysbakken SVs viktigaste krav for å danne regjering med Ap og Sp. Ingen av desse krava omhandlar klima.

Og i vårens forhandlingar på Stortinget om økonomiske krisepakkar til næringslivet hadde Ap og Sp subsidiar til oljeselskapa som sin øvste prioritering. Det er ikkje akkurat å satse på det grøne skiftet.

I tillegg har både Støre (Ap) og Vedum (Sp) lukka døra for å gå i regjering med MDG. Heller ikkje dette styrkar opposisjonens klimaprofil.

Dersom opposisjonen vinn valet til neste år, er vi redde for at det ikkje vil vere noko parti i regjeringsforhandlingane som set klima øvst på prioriteringslista.

Dermed er det å stemme på Venstre truleg den sikraste måten å bidra til at vi også dei neste åra vil ha eit klimaparti i regjering.

Sjølv om vi har gjort mykje for å ta Noreg i ei grønare retning dei siste åra er vi sjølvsagt ikkje fornøgde endå. Vi vil meir. Skal verda nå måla frå Paris-avtalen må utsleppa halverast innan 2030 og fjernast heilt innan 2050. Skal vi nå desse måla treng vi meir grøn Venstre-politikk.