«SFE lær av BKK»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skriv av Geir Oldeide, Raudt.

I dag hadde BKK møte og bestemte at dei legg all vindkraftsatsing på is inntil Stortinget har diskutert og lagt føringar for ny vindkraftpolitikk i Norge. Dette er svært gledeleg og bør vere ein tankevekkar for SFE. SFE bør snarast gjere det same. Vi vonar at BKK som storeigar i SFE også tek opp dette innad i SFE. Kinn kommune som største kommunale eigar i SFE må også gjere sitt til at planane om nye anlegg både på Stadtlandet og i Bremanger blir lagt på is.

Det kviler eit stort ansvar på nyvald leiar i SFE Per Kjøllesdal.