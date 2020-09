«Brev til en venn over 60 år om covid-19 og vitamin D»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Bengt Georén, pensjonert kommunelege, Måløy.

Sist vi snakket glemte jeg å gi deg informasjon om mulig positiv effekt av D-vitamin tilskudd mot covid-19.

Det gjelder både minket risiko for å bli syk, og minsket risiko for alvorlig utvikling hvis sykdommen likevel rammer.

Det jeg vil gi anbefaling om er kjøp fra apotek av D3-vitamin i styrke 80 mikrogram (3200 internasjonale enheter) med dosering 1 daglig i perioden frem til at vaksinering er gjort. Prisen er 2 kroner daglig. For yngre voksne er kanskje halve dosen tilstrekkelig. D2-vitamin fungerer også, men litt svakere.

Grunnen til min anbefaling er at det i løpet av de siste 20 årene er påvist at immunsystemet forsterkes av D-vitamin, og også at jeg nylig har sett i faglitteratur at vitaminet har som funksjon å minke risikoen for og graden av såkalt cytokin storm.

Cytokin storm er en feilreaksjon av immunforsvaret som ved covid-19 infeksjon er forårsaket av viruset og gir alvorlig skade på forskjellige organ, fremfor alt lunger og blodkar (for blodkar i form av vasculitt = karveggbetennelse) - og via blodkarskaden gir så dette skade på f eks hjerte, nyrer, tarmer, hjerne. Det er stort sett cytokin storm som er grunnen til alvorlig sykdom og død av covid-19.

Her er en fersk vitenskapelig artikkel om den effekten av D-vitamin hvis du vil gå i dybden. Til artikkelen må kommenteres at 40 internasjonale enheter tilsvarer 1 mikrogram vitamin D3.

I tillegg finnes nå et antall forskningsrapporter som tyder på at mennesker som ikke har mangel på vitamin D i mindre grad blir smittet av covid-19, og om de skulle bli syke får et lettere forløp enn de som har slik mangel.

Du undrer kanskje på følgende:

1. Men hvorfor er da ikke dette blitt gjennomført og formidlet fra helsemyndigheter, fra leger i massemedia eller fra din fastlege?

2. Myndighetenes anbefaling som daglig inntak for eldre personer er jo bare 20 mikrogram/dag. Hvorfor foreslå fire ganger så mye? Og du kanskje tar en skje tran hver dag - er det ikke tilstrekkelig?

Svar på spørsmål 1:

Myndigheter og leger vil ikke ordinere eller foreslå noe som ikke er meget godt bevist gjennom omfattende og vitenskaplig helt sikre studier. For covid-19 sin del mest sannsynlig med ulike studier på 100.000-talls personer i forskjellige land. Flere titall studier er allerede i startfasen fra i sommer. Men det kommer til å ta minst 1 år til studiene er publiserte, og til myndigheter eller leger generelt har lært seg og kan informere om det. Og da har vi jo allerede fått vaksine!

Myndigheter og leger har normalt ikke slik kunnskap om biokjemi og fysiologi i forhold til vitamineffekter at de har grunnlag for å anbefale helseforsterkende tiltak uten å først ha populasjonstudier å lene seg på. Og dit har vi fortsatt ikke nådd.

Dertil kommer redsel for å være først, og risikoen for å få protester fra egne ledd...

Svar på spørsmål 2:

Anbefalingen om daglig inntak er grunnet på studier av D-vitaminets effekter på beinhelse for å unngå svakt beinvev. På den tiden fans ikke kjennskap om den positive effekten på immunforsvaret. Hvilken dose av D-vitamin som er best for immunforsvaret er ikke tatt hensyn til i myndigheters anbefalinger.

For mye D-vitamin kan gi skadelige effekter, særlig gjennom for høyt kalsium i blodet. En vanlig reaksjon fra leger eller myndigheter er ikke å si for mye, heller å la være å gi informasjon som ikke allerede betraktes som generell legekunnskap.

Men for D-vitaminets del sier vitenskapen at daglig dosering lavere enn 100 mikrogram er ufarlig - i hvert fall hvis behandlingstiden ikke er så lang som 3 år.

Og her snakker vi jo bare om behandling frem til vaksiner mot covid-19 er tilgjengelig.

Til slutt: D-vitamin finnes mest i feit fisk, eggeplomme og ost. Men det er stort sett umulig å få tilstrekkelig gjennom bare godt kosthold. I Møllers tran finnes 10 mikrogram/10 ml - en eldre person skulle trenge 8 dessertskjeer daglig, men da få risikoen av altfor mye A-vitamin med skadelig verking.

Mest D-vitamin får vi ved å være utendørs i sollys. Det trenges en halvtime om dagen for huden selv å dekke det daglige behovet. Men vi er ikke i sol utendørs en halvtime hver dag! Og vi er nesten alltid tildekket. Det er forklaringen til at ca 20 prosent av folket har D-vitaminmangel. Kanskje flere enn halvparten under de mørkeste månedene. Symptomer kan være tretthet, smerter, prikking i hender/føtter, og langvarige forkjølelser. I verre tilfelle kramper og økt risiko for benbrudd.

Kjære venn! Dette er kun et forslag til deg. Men jeg har også sendt en kopi til Folkehelseinstituttet.