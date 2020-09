«Er Kinn kommune demokratisk styrt?»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Finn Eikrem, Svelgen.

Ordfører Ola Teigen er Arbeiderpartiets maktledende ordfører som stadig oftere kommer på villspor. Han valgte tidlig i lag med rådmann Heggheim å isolere seg fra folkemeningen, først og fremst om kommunesammenslåingen som tusenvis av innbyggere var imot.

Da et lokaldemokrati kjennetegnes på at innbyggerne blir tatt med i styringen, er det først da det er god folkevalgt styring. Når det nye kommunestyret som er opprettet i Kinn fortsetter sin egen måte å praktisere demokrati på, ligner dette på en miniutgave av østblokklands diktatoriske enevelde og styresett, der diktatoren sitter i midten av sitt nettverk omgitt av privilegerte politikere og nedvurderer sine egne innbyggere som ønsker demokrati i ett nytt styresett.

I dagens Kinn kommune ser man et eksempel på hvordan man kvitter seg med partifeller som partipolitisk ikke passer i det nye kommunestyret. Man avsetter Senterpartiets varaordfører Sidsel Kongsvik og deler hennes lønn, seg imellom.

Det er noe putinsk over en slik handling. Motstandere skal enten forgiftes eller økonomisk nedvurderes med tap av lønn uten noen form for sympati eller medfølelse. Teigen har tidligere uttalt at det er slik politikken er, og dermed slik den skal praktiseres. Og med dette legger Teigen føringer for det nye kommunestyret videre, en tid til forhåpentlig.