«Kvifor blir ikkje gamle konsesjonar til vindkraftanlegg greidd ut og kvalitetssikra på same nivå som skipstunnelen?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Atle Bell.

Vindkraft og litt forundring

Vindkraftutbygging er i vinden langs heile kysten. Langs den same kysten er det også eit voldsomt engasjement, og opprør, mot ei slik utbygging.

Konsesjonar som blei gitt for 10-15 år sidan blir no «tatt i bruk». Mange av oss veit at Stad skipstunnel har vore gjennom meir enn 20 utgreiingar og kvalitetssikringar – og fleire skal det bli. Kvifor blir ikkje gamle konsesjonar til vindkraftanlegg tilsvarande kvalitetssikra?

Dette forundrar meg. Det er stor skilnad på vektlegginga av konsekvensane av naturinngrep i dag og for 15 år sidan.

At over 100 freda ørner dei siste åra har mista livet i møte med vindturbinane på Smøla blir nesten ikkje nemnt. Det forundrar meg. Ein privatperson som er så syndig at han tar livet av ei ørn, må tåle bot - og bedring – og kanskje fengselsstraff.

At folk på Haramsøya blir overkøyrd av statlege styresmakter – for åtte vindturbinar! – forundrar meg. At folket der ute får det livsnødvendige friluftsområdet sitt totalrasert med vegar i europavegstandard og enorme p-plasser til kvar einskild vindturbin, er uforståeleg. At styresmaktene ikkje forstår (jau, dei har jo stor forståelse, må vite…) at det store engasjementet kjem av botnlaus fortvilelse frå folket som bur der, forundrar meg. Etter å ha venta i mange år sidan første konsesjon, kunne vel styresmaktene ha venta litt til i påvente av både bebuda rettssaker og ny konsesjonsgjennomgang i Stortinget. Ikkje mykje forståelse hos statsråden der, nei, eller om ein vil; liten vilje til Bru-bygging mellom partane. Det forundrar meg.

Vi ser det same i Bremanger. Store utbyggingar på gang – og store protestar. Etter mi meining ei klar overkøyring av majoriteten av dei som bur der. Det er dei som må leve med øydeleggjande vegutbygging og store vindturbinar svusjande rundt heile døgnet, mitt i noke av det finaste vi har av mangfoldig natur. Det forundrar meg.

I tillegg til den store «forståelsen» styresmaktene har, så skal dei også gjere utbygginga så skånsom som mogleg. Berre tåkeprat (har lyst å bruke sterkare ord!). Korleis skal dei gjere vegane og p-plassane meir skånsome? Korleis skal dei montere 200 meter høge vindturbinar meir skånsomt? Kanskje noken der ute, eller inne i departementa forstår det, eg forstår det ikkje.

Kva med ivaretaking av det biologiske mangfaldet? Å ta vare på urørt natur er viktigare enn noken gang, og kanskje viktigare i CO 2 - regnskapet enn det vindkrafta representerer.

Kvar blir den av den urøyvde naturen som blir meir og meir viktig for rekreasjon og god folkehelse? Kvar blir den av den urøyvde naturen som vi, og ikkje minst turistnæringa skal leve av når oljen er utfasa? Tatt av vinden? Dette forundrar meg.

Kva med trekkfuglane? Fristande å gjere om eit kjent sitat frå ei gamal bok: «Mange fuglar skal falle til jorda utan at styresmaktene veit det».

Lars Monsen seier at vindkraftutbygging er voldtekt mot naturen.

DET forundrar meg ikkje.