«Partileder Vedum, vi har nå blitt husmenn i eget land»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Einar Ebbesen, Senterpartimedlem, avdeling Bergen.

Partileder Vedum,

Jeg er et frustrert partimedlem i Senterpartiet, Bergen. Tidligere var jeg medlem av Kystpartiet, som dessverre ble lagt ned i Bergen. KP er det eneste partiet som har programfestet ”Nei til salg av Norge”. Jeg er ikke flasket opp i politiske partier, men er pensjonert kommandør og samfunnsinteressert. Jeg har også bak meg to perioder som kommunestyrerepresentant i Vanylven kommune og en periode i Alstahaug kommune. Jeg er svært frustrert over den statlige styringen som nå styrer landet mot stupet.

Eksemplene er mange på det jeg og mange med meg vil kalle statlig galskap. Et representativt eksempel er utviklingen på Helgeland, der jeg selv vokste opp på en liten øy ca. 14 nautiske mil sydvest for Sandnessjøen. Men la meg først nevne tre betydelige frustrasjonsfaktorer sett fra mitt ståsted i Bergen. De representerer alle politisk handlingslammelse.

Stad skipstunnel

Det er 144 år siden ideen om Stad skipstunnel ble lansert. Tunnelen er kostnadsberegnet til ca. 2 milliarder kroner og har vært til nå utredet hele 22 ganger. På tross av dette klarer ikke våre politikere å fatte vedtak om å starte byggingen. Tunnelen er (selvfølgelig) funnet samfunnsøkonomisk lønnsom i motsetning til for eksempel Holmenkollbakken, Operaen og Stortingsgarasjen. 50 menneskeliv er gått tapt på Stadhavet bare etter krigen. Treneringen og beslutningsvegringen skaper frustrasjon hos alle langs kysten. Den mest idiotiske begrunnelsen som har vært benyttet for å utsette beslutning om byggestart var da det ble fremsatt tvil om de sjøfarende ville finne hullet til tunnelen. Er det rart politikerforakten øker?

Ubåtvraket ved Fedje

Så er det ubåten ved Fedje med 67 tonn kvikksølv om bord. Det er nå 17 år siden ubåten ble funnet, men intet har skjedd. Det har vært gjennomført utredninger for over 700 millioner kroner uten at noen har evnet å ta en beslutning. Nå har samferdselsministeren oppnevnt en såkalt ekspertgruppe som skal «se på saken med friske øyne». Treneringen fortsetter på 18. året og snart kommer kvikksølvet til å sive ut og deretter inn i næringskjeden.

”Dødsveien” – E16 Bergen/Voss.

Den tredje frustrasjonen er den livsfarlige veien mellom Bergen og Voss, på Vestlandet kalt ”Dødsveien.” Over 50 menneskeliv har foreløpig gått tapt langs denne veistrekningen.” I 2015 gikk regjeringen inn for en storstilt utbygging av både E16 og jernbanen mellom Arna og Voss. Etter planen skulle arbeidet starte i 2022. Men i juli ble det kjent at Statens vegvesen utsetter prosjektet, foreløpig i ytterligere to år. Hva i all verden er dette? Er det Statens vegvesen som bestemmer når vi skal gjennomføre samferdselsprosjekter? Samtidig leker det samme «vesenet» politikere og vil heller prioritere ferjefri E39 mellom Sunnhordland og Bergen (Hordfast) da det vil gi en halv time kortere reisetid. Med andre ord, i valget mellom liv og helse eller litt kortere reisetid velges det siste. Ikke rart folk raser og at politikerforakten øker. Det bør i denne forbindelse nevnes at de tre fylkene Vestlandet, Rogaland og Møre og Romsdal står for 75 prosent av verdiskapningen i Norge.

Utviklingen på Helgeland

På Helgeland er tidligere livskraftige små samfunn nå lagt øde. Dette skyldes i hovedsak ødeleggende sentralisering iverksatt av staten. Skoler og post blir lagt ned og ungene, sju år gamle, må daglig reise timevis med ferje og båt for å komme på skole. Derved er det vanskelig for foreldre o forsvare fortsatt bosetning på stedet.

Kommunikasjon

I det siste har den negative utviklingen virkelig satt fart på fraflyttingen fra småsamfunnene. Post og kommunikasjon er viktig for slike samfunn. På øya der jeg vokste opp er nå hurtigbåtekspedisjon og ekspeditør nedlagt. Det betyr at når eldre mennesker får tilsendt viktige medisiner, må de ta drosje til ferjestedet og selv hente medisinen om bord. En eldre dame hadde fått tilsendt en pakke. For å få den utlevert måtte hun ta drosje til ferjeleiet, deretter ferje til sentrale Herøy kommune. Videre derfra med drosje til butikken der pakken var levert av Bring. Så drosje tilbake til ferjeleiet, ferje og drosje hjem. Dette er en reise på ca. åtte timer med store utgifter. Skal tro hva folk i Oslo hadde sagt hvis de måtte reise åtte timer for å hente en pakke – posten skal fram het det før.

Folk på Trena må nå reise til Sandnessjøen for å hente pakker. Med hurtigbåt starter man kl. 0500 om morgenen og en er ikke hjemme før Kl. 1900. Det koster 720 kroner.

Ferjetrafikken, Norled, eies nå av Kina. Er det ikke fantastisk? Kineserne driver ferjetrafikken på Helgelandskysten! Det kan nevnes at rutehefte for ferjetrafikken ikke finnes, og kafédriften om bord skal automatiseres. Det blir mer penger til Kina, og da spiller jo ikke tapte arbeidsplasser noe. I Vanylven kommune på Møre er folk i harnisk. Norled vil kutte 2000 ferjeavganger i året på strekningen Koparnes – Årvik Det vil medføre store problemer for de næringsdrivende. Hvorfor tillater våre styringsmakter denne utviklingen? Man må spørre om det er blårussen som styrer oss mot stupet? Fristende å nevne salige filosof Haaland i Bergen som en gang uttalte: ”Siden vi fikk handelshøyskolen til Bergen har alt gått til helvete.”

Hurtigruten

La meg også ta med hurtigruten som ble etablert i 1893 med konsesjon for frakt av gods og passasjerer langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten var en kjærkommen gave til kystbefolkningen og har nærmest vært livsnerven for kystens befolkning. Nå har utenlandske interesser overtatt også der, selv om Staten bidrar med flere hundre millioner i subsidier. Den vanlige kystbeboer kan ikke bruke hurtigruten lenger, det har blitt for dyrt. Nå satses det heller på turisme – med statlige subsidier. En reise tur/retur Bergen-Kirkenes kan koste over 100 000 kroner. Har dere endret konsesjonsvilkårene Vedum?

Næringsgrunnlaget rasert

De mange oppdrettsanleggeggene har rasert næringsgrunnlaget for tusenvis av kystfiskerne. De ligger langs store deler av kysten, også i oppvekstområdene for våre viktige villfiskeslag. På Helgeland betyr det spikeren i kista for bosetning på Helgelandsøyene. I Florida, Danmark og Island er oppdrettsnæringen flyttet på land, men ikke i Norge. Største aksjonær i oppdrettsnæringen er nullskattyter i Norge, og oppdrettsnæringen betaler ikke arealleie til kommunene de raserer. Det har stortingspolitikere med store eierinteresser i oppdrettsnæringen sørget for.

Jeg må igjen spørre, eier ikke våre styresmakter gangsyn? Vet de ikke hva som skjer langs kysten, eller vil de kanskje ikke vite? Og kom ikke med den forslitte frasen om samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Eksportverdien pr. hode i Nordland er tre ganger større enn i Oslo. Oslo lever av verdier skapt i distriktene.

Kunnskapsløshet

At våre styresmakter mangler kunnskap på mange felt er ikke overraskende. La meg nevne et eksempel. Da statsråd Hansen var helseminister mente han at all akuttmedisin skulle legges til Oslo. Hans argument var at man kunne benytte fly. Dette sier en statsråd med aner fra et lite fiskevær, Sandvær, ca. 15 nautiske mil sørvest av Sandnessjøen. Han burde vite at på en vinterdag kan det være problematisk å komme til en flyplass fra Sandvær.

Manglende geografikunnskap

Den såkalte nærpolitireformen våre styrende politikere har iverksatt har blitt det motsatte av nærpoliti. Dette skyldes blant annet politikernes manglende geografikunnskap. Som eksempel må en anmeldelse til politiet overlevers personlig. Det kan bety flere timers reise, igjen med store kostnader. Da lar man heller være å anmelde. Sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark er et annet eksempel på manglende geografikunnskap. Disse to fylkene er dobbelt så store som Danmark. Når man kjenner til kommunikasjonene man har i denne landsdelen kan det bli både lange og dyre reiser når fylkesadministrasjonen skal besøkes.

Sykehus og flyplasser

Striden om hvor hovedsykehus og flyplasser skal ligge er også et hett tema på Helgeland. Hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen er det nå bestemt, men her blir det nok omkamp hvis det blir ny regjering. Da Sandnessjøen fikk sykehus, var det for å betjene øyværingene. Å legge hovedsykehuset til Mo i Rana, vil være et svik mot Øyværingene.

Hvor hovedflyplassen for Helgeland skal ligge er og har vært et hett tema. Da det var planer om militære forsterkninger vurderte NATO det best egnede sted – det ble Stokka ved Sandnessjøen. Dette aksepteres ikke av Mo i Rana som lover omkamp, en omkamp jeg frykter hvis AP kommer til makten. Mo i Rana er jo en arbeiderbastion. Denne politiske vinglingen skaper både fortvilelse og frustrasjon.

Oppsummering

Partileder Vedum, du skal vite at du har mange tilhengere både på Vestlandet og i Nordland, men mange er svært skeptisk til at Sp skal gå sammen med Ap.

Støre har annonsert at hvis han blir statsminister skal eiendomsskatten økes. Hvem er det som har eiendommer? Stort sett dagens pensjonister, de som bygget landet. Dette er jo ikke noe annet enn ran som burde vært brakt inn for menneskerettskommisjonen. Pensjonistene har lønnsmessig stått på stedet hvil de siste årene. Pensjonistpartiet fikk ikke engang adgang til lønnsforhandlingene nå sist. Støre sier landet trenger mer penger, men det burde jo AP ha tenkt på tidligere før de startet salg av landet, bit for bit.

Vi har nå blitt husmenn i eget land. Jeg har tidligere sendt deg leserinnlegg om de sakene jeg her i dette brevet kort har ramset opp.

Jeg er tilgjengelig hvis det er noe du ønsker konkretisert.