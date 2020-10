Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Geir Sagevik i brannforebyggende avdeling i Kinn kommune.

Snakk med bestemor om brannsikkerhet

Visste du at eldre er mye mer utsatt for å dø i brann? Hører moren din, eller bestemoren din, røykvarsleren som piper i rommet ved siden av? Hva med bestefar, kommer han seg ut i en nødsituasjon hvis han ikke kan bruke utgangsdøra?

Nedsatt hørsel og dårlig mobilitet kommer med alderen. Det gjør eldre mennesker særlig utsatt ved brann. Faktisk har personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

FNs eldredag 1. oktober er en fin anledning for pårørende og andre til en prat med en eldre slektning eller bekjent om brannsikkerhet. Prat om hvilke brannfeller som finnes i hjemmet, hva som kan gjøres for bedre brannsikkerheten og hva man skal gjøre hvis uhellet er ute. Komfyren er den desidert største årsaken til boligbrann. Det er fort gjort å glemme eller sovne fra en kjele på kokeplaten. Snakk gjerne om viktigheten av å være til stede når man lager mat.

Andre tips til hva dere kan snakke om er: trygg bruk av elektriske produkter, varsling og rømningsveier, slokking av brann og levende lys og røyking. Som pårørende eller nabo kan du sjekke at røykvarsler og brannslokker er på plass og fungerer. Du kan installere en komfyrvakt – som gjør at komfyren slår seg av når det oppstår farlige situasjoner. Du kan rengjøre filteret i kjøkkenvifta over komfyren. Og du kan passe på at gardiner, duker, aviser og møbler er i god avstand fra panelovner.