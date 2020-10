«Det er Frp som sikrer kystkommunene mer penger»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Helge André Njåstad, Frp:

Det er tydeligvis hardt for politikere på venstresiden å innrømme at FrP har klart å sikre kystkommunene en andel av verdiskapingen fra havbruksnæringen. I 2020 sikret FrP at kystkommunene får 2,25 milliarder av verdiskapingen.

La oss ta litt historikk. Da den rød-grønne regjeringen tiltrådde fikk kommunene null og niks. 4 år etter lot de kommunene få ta inn eiendomsskatt av de flytende stålkonstruksjonene fra havbruksnæringen. Det gav alle kommunene langs kysten mellom 10 og 23 millioner i året. I tillegg fikk fylkeskommunene ca. 200 mill på deling i 2009. I 2013 fikk kommunene 480 mill som andel av nye vederlag.

Altså det er småpenger de rød-grønne gav til kysten når de satt i regjering. Dette håper de folk har glemt da de nå i 2020 later som de ville gitt så mye mer.

De som gir mer er de borgerlige partiene. I 2018 fikk kommuner og fylker 2,7 mrd, i fjor nesten 0,5 mrd og i år altså 2,25 mrd. FrP løfta nivået fra regjeringen sitt utgangspunkt på 1 mrd til 2,25 mrd. Med historikken til venstresiden og FrP sine synlige resultater er det ingen tvil om at det er FrP som er partiet som sikrer kommunene langs kysten mer penger.