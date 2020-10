«Vi trenger et svømmeanlegg som kan dekke behovet til innbyggerne. Det er ikke luksus, det er nødvendig»»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Doris Christensen, Kinn Ap:

Nordfjordbadet - et folkebad

Til alle innbyggerne i Kinn skylder vi å få frem at Måløy og bygdene rundt mistet det som var vårt folkebad når gamle Vågsøy ungdomsskole ble revet. Tilbake har vi et lite 12,5 m langt basseng med ei dybde på 70 og 150 cm. Renseanlegget er dimensjonert sånn at kapasiteten makses ut på dagtid til undervisningen.

Å omtale Nordfjordbadet som "badeland", noe de fleste forbinder med Sommarland i Bø, er misvisende og ikke å tråd med det de fleste ønsker seg og tenker kan være mulig å realisere. Vi trenger et anlegg som kan dekke behovet til innbyggerne.

Næringslivet framsnakker badet som viktig for rekruttering og tilflytting. I ei pause i møtet i dag traff jeg en kar på Rema1000 som faktisk fulgte kommunestyremøtet på øret! Kjekt å høre at politikk er viktig. Han fortalte at Havhesten var viktig når hans familie vurderte om å flytte til Florø var rett for dem. Så ja, det er viktig hvilke tilbud innbyggere får.

I Måløy og omegn trengs det et basseng som kan ha åpent noen kvelder i uka og i helgene. Vi trenger mulighet for opplæring i svømming for eldre ungdom og voksne. Vi trenger varmebasseng for revmatikere og andre grupper med helseutfordringer. Vi trenger tilbud for barnefamilier.

Det vil koste, men er verdt det. Det er ikke luksus, det er nødvendig. Jeg er ikke villig til å avfeie Nordfjordbadet som ei "ikke-lovpålagt-oppgave". Opplæring er lovpålagt. Trening og bevegelse i basseng gir helsegevinster i rikelig monn.

Nordfjordbadet fyller disse målene:

1. Opplæringsloven om undervisning i svømming og livredning.

2. Helsegevinst for mennesker med ulike sykdommer og plager.

3. Trivsel for innbyggerne.

4. Rekruttering til næringslivet og mulig befolkningsvekst.

5. Et attraktiv sentrum for besøkende og turisme hele året uansett vær.