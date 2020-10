«Boikott årets TV-aksjon og gi pengene til et bedre alternativ»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Roger Weltzien.

Boikott årets TV-aksjon

Søndag 18. oktober er datoen for årets store TV-innsamlingsaksjon som i år går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. Dette er jo en sak som skulle fenge de fleste med tanke på at 8 millioner tonn plast havner i matfatet vårt på verdensbasis hvert år

Likevel vil jeg oppfordre til boikott av årets TV-aksjon og heller gi penger til et bedre alternativ. I korte trekk er mitt argument for det første at WWF er en organisasjon som støtter utbygging av vindkraft som paradoksalt nok er en enorm plastforurensningskilde og som i tillegg daglig tar livet av store mengder insekter og fugl både på land og til havs. Over 100 ørner er dokumentert drept bare på Smøla.

Videre er WWF en organisasjon som aldri selv har ryddet ett gram plastikk, men som bruker store midler på fine middager og flotte gallaer mens de bedriver politikk. En støtte til dem er altså etter min mening en støtte til at allerede velstående mennesker skal få hygge seg med ennå mer champagne og russisk kaviar på vår bekostning.

I Norge har vi en organisasjon som heter «In The Same Boat» som består av noen få lønnede ledere og resten frivillige. Jeg var så heldig å få være med dem og filme arbeidet deres en dag i sommer for å se hvordan de jobbet. På ca. to timer effektiv tid samlet 12 personer inn ca. 2 tonn med plast en lørdag formiddag, men denne gjengen jobber hele uka unntatt søndag når været tillater det. På 8 dager hadde de samlet inn ca. 20 tonn med plastsøppel på location ett lite stykke sør for Bodø. Jeg kan love at 20 tonn er en svær haug med plast!

«In The same boat» lever også til stor del av innsamlede midler. De får ikke statsstøtte for den fantastiske jobben de gjør, men får en del midler fra næringslivet. De baserer seg i hovedsak på frivillige unge mennesker som setter av ett par måneder eller mer for å plukke søppel på strender og svaberg langs hele vår lange kyst.

Ikke bare må de samle inn penger til selve driften, men de må også betale ca. 3 kroner pr. kg for å levere plasten de har samlet inn - pluss transport! En svær søppelhaug på 20 tonn kan altså fort koste opp mot 150.000 kroner for dem å bli kvitt. Dette arbeidet støttes altså ikke av den norske stat. De er jo som kjent mer opptatt av å bruke pengene våre utenlands, så også nå.

Vi vil jo alle helst tro at dette er en større utfordring i Asia enn her hjemme, men det betyr ikke at vi ikke har et enormt problem også her! Dessverre har ikke norske politikere tradisjon for å sette Norge i første rekke, men de burde virkelig vurdere å feie for egen dør før vi strør penger om oss i utlandet. La oss vise dem at vi tar stilling imot rasering av norsk natur ved å boikotte innsamlingsaksjonen, og heller gi til ett formål som gagner oss!