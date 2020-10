Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Kim Gunnar Jensen, Kinn Ap.

Ja, helt ærlig, Rødt vil ha dyrere vann i Kinn

Rødt har som tidligere nevnt pressa gjennom et vedtak i formannskapet som blant annet går ut på at man skal straffe økonomisk de som ikke har vannmåler, slik at de blir tvunget til å installere vannmåler.

Men det vil ikke bli dyrere hevder rødt, grunna at VA er finansiert via selvkostprinsippet, og beskylder meg i tillegg for å drive med løgn.

Teknisk sjef i Kinn Kommune skriv følgende i saksutgreiinga:

«Ekstra administrasjonskostnader, og auka stilling, må påreknast dersom svært mange fleire ønskjer å installere vassmåler. I tillegg er det store totale kostnadar med innkjøp av vassmålarar».

Disse økte utgiftene må etter selvkostprinsippet dekkes inn av abonnentene, og da blir vannet dyrere.

Kinn Arbeiderparti kommer derfor til å stemme mot Rødt sitt framlegg.