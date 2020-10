«Kvifor er ikkje Stad kommune, som tilsynsmynde, til stades når eit av kommunen sitt mest tydingsfulle naturområder vert rasert?»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Wenche Hovlid Sortvik, Innbyggjarinitiativet mot vindkraft på Stad:

Stad kommune: Stogg arbeidet no!

Det hastar for Stadfjellet no. Arbeidet med tilkomstvegen til Okla har fått føregå utan kontroll frå tilsynsmynde i åtte veker. Sprenging i ura har starta; det vil gå raskt opp mot sjølve platået. Lokale og sentrale styresmakter veit at konsesjonen er gitt på feil grunnlag. Ei rekkje avvik i samband med anleggsarbeidet er dokumentert og oversendt til NVE, fylkesmann, kommunale styresmakter og ordførar. Den eine instansen viser vidare til den andre – og ingenting vert gjort for å stogge arbeidet.

Kvifor vert ikkje slett saksbehandling og faglege feil tatt omsyn til? Og kvifor er ikkje Stad kommune, som tilsynsmynde, til stades når eit av kommunen sitt mest tydingsfulle naturområde vert rasert?

Stad kommune har ansvar for å fylgje opp vilkår knytt til dispensasjonsvedtaket gjeldande tilkomstvegen. Arbeidet på ny trasé for tilkomstveg er i strid med vilkår vedteke av Stad kommunestyre, 7. mai. Eit vilkår i dispensasjonen er at Stad kommunestyre krev at utbyggjar dokumenterer bankgaranti for opprydding og tilbakeføring etter konsesjonen går ut, eller i tilfelle konkurs. Dokumentasjon må leggast fram før tiltaket vert sett i verk. Dokumentasjon er ikkje framlagt av utbyggjar i samsvar med kommunestyret sitt vilkår.

Stad kommune pliktar å fylgje opp avvik knytt til dispensasjonsvedtaket. I ope brev til Stad kommune frå Innbyggjarinitiativet 18 oktober vert det kravd augneblikkeleg respons frå ordførar; at arbeidet stoggast med umiddelbar verknad, inntil alle vilkår i dispensasjonssøknaden er følgt opp. Ingen svar er førebels gitt. Og arbeidet skrid fram med uforstyrra hastigheit.

Stad kommune, ved politisk og administrativ leiing, må ansjåast som å sove – på ei av sine viktigaste vakter. Stikke hovudet i sanden, medan arbeidet uforstyrra får skride fram i hastig tempo. Natur av nasjonal tyding vert rasert – i eit arbeid der føresetnadane Stad kommune sjølve sette for oppstart, enno ikkje er til stades, to månadar etter starta arbeid!

Stad kommune: det er tid for å vere sitt ansvar medvite – og stogge eit arbeid der vilkår for oppstart ikkje er følgt opp!