Meninger

Dette er eit svar til Wenche Hovlid Sortvik, Innbyggjarinitiativet mot vindkraft på Stad, frå Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V). Han viser til at dei spørsmåla/påstandane som Sortvik kjem med, allereie er svart på i brev frå Stad kommune til Stad Landskap 30. september:

Svar til Innbyggjarinitiativet

Stad Landskap har stilt følgande spørsmål til kommunen «Stad Landskap ønsker å få klarleik i om alle vilkår i dispensasjonsvedtaket frå møte i areal og eigedom, vedtak om stadfesting med tilleggskrav i kommunestyre, samt Fylkesmann si stadfesting, er oppfylt i den grad at dispensasjonen er gjeldande?» Som det går fram av svar på spørsmål 1 i brevet: «Stad kommune si vurdering er at vilkår til utbyggjar vedkomande dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel er oppfylt». Det er også meldt inn eit spørsmål om same tema til neste kommunestyremøte, som vil bli svart på då.

Det går fram også av brevet til Stad Landskap 30. september at det er Fylkesmannen som er tilsynsmynde for arbeidet som no går føre seg, ikkje Stad kommune. Dette fordi anleggsarbeidet skjer etter konsesjon gjeve av NVE/OED heimla i Energilova. Stad kommune har oppmoda Fylkesmannen om å ta ansvaret som tilsynsmynde, og etter det vi er kjent med vil Fylkesmannen følgje dette opp.