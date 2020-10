Meninger

Dette debattinnlegget er skrive av ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen.

«Eg heiar alltid på samarbeid»

Samarbeid har aldri gjort nokon dårlegare, og Kinn kommune har alltid har vore positive til å samarbeide der vi kan. I dag driftar Kinn kommune Kystrådet for eiga rekning nettopp fordi vi heiar på meir samarbeid. Men i denne samanheng handla det også om å unngå å betale for to like prosjekt og parkere eige apparat på sidelinja som kjenner næringslivet vårt og har jobba med dei lenge.





Når det gjeld samarbeid, tok Kinn kommune for eksempel initiativ til felles deltaking på reiselivskonferanse i Bergen og inviterte til samtaler mellom destinasjonsselskapa og mana til tettare samarbeid. Vi ville styrke samarbeidet mellom Visit Nordfjord og Visit Fjordkysten. Kinn kommune ivra veldig for dette, men mitt inntrykk var at dåverande Eid og Selje ikkje såg heilt nytten i dette. Dette kan sjølvsagt ha med identitet og merkevare å gjere. «Alt i ein fjord»-konseptet stod sterkt, og det er bra. Men det er vanskeleg å selje heile kysten under det. Storm-watching, øyhopping, travel like the locals, fyrsafari, ørne-spotting, kystkultur, pilegrimsreiser og liknande er ikkje fjordturisme, og må marknadsførast noko annleis. Men samarbeid om reiseopplevingar er absolutt på sin plass å satse på og til å arbeide saman om. Derfor tok Kinn initiativet vi tok. Kinn kommune har og teke initiativ til å bygge eit større og meir slagkraftig Nordfjord Hamn, med her har Stad valt å gå eigne vegar.

Med tanke på det samarbeidet som blir diskutert no, fekk Kinn kommune invitasjon til å delta i eit prosjekt for korona-ramma næringsliv. Det vil seie, deler av Kinn kunne vere med. Området sør for Bremanger passa ikkje inn, var det vi fekk tilbakemelding om. Når Tore Reed saknar invitasjon frå underteikna til å delta under ei reiselivssamling i Loen, så kan eg ikkje seie anna at den invitasjonen har ikkje eg heller fått. Men eg reknar med at dette er eit delprosjekt under hovudprosjektet som Kinn takka nei til å delta på i vår.

Dette prosjektet er eit SMB-prosjekt som Nordfjordrådet starta i vår. Det kom i stand etter eit initiativ frå PwC og det starta med ei kartlegging av utfordringane i næringslivet. På den tida hadde Kinn kommune alt starta dette kartleggingsarbeidet. Aksello og Måløy Vekst gjekk saman med kommunen ut i media og inviterte inn kriseråka bedrifter til å ta kontakt. Vi oppretta «krisetelefon» og Måløy Vekst inviterte blant anna sine medlemsbedrifter gjennom e-post. Der bedrifter i indre Nordfjord opplevde store utfordringar, fekk vi få tilbakemeldingar frå bedrifter i Kinn fordi utfordringane var langt mindre. Ein skatteinngang på vel 5 prosent over forventning underbygger dette.

At nordfjordkommunane etablerer eit prosjekt for kriseråka bedrifter er flott, og eg har støtta dette når prosjektet har søkt midlar i Nordfjordrådet. For Kinn sin del har vi hatt eit næringsapparat i over 15 år. Vi trengde heller ikkje etablere eit tett samarbeid med PWC sine bedriftsrådgjevarar sidan dette samarbeidet alt var godt etablert. Link mot innovasjon Norge og verkemiddelapparatet er også allereie godt på plass i Kinn. I Florø sit SIVA sin inkubator, der ein mellom anna får tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaar, metodikk, og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering. Innovasjon Norge har også faste kontordagar der.

Kinn kommune brukar nesten 3 millionar på Aksello og Måløy Vekst. Deira rolle er å styrke næringslivet. Dersom Kinn kommune skal vere med på dette oppstartsprosjektet må vi bruke ytterlegare hundre tusenvis av kroner på å kjøpe dei same tenestene ein gong til. Og vi gjer vi vårt eige verkemiddelapparat arbeidslause i same slengen.

I tillegg har Måløy Vekst jobba og jobbar framleis mykje med å styrke turistsatsinga og med å ruste bedrifter i Måløy til å bli endå betre til å kunne leve av turistnæringa. Dette arbeidet vil Kinn kommune fortsette å styrke, og vi vil ruste opp våre viktigaste destinasjonar som Kråkenes og Kannesteinen. Og minst like viktig, vi vil sørge for at turistane har stader dei kan legge att pengar i kommunen vår. Målet er at Kinn kommune og kysten skal styrke seg som reisemål.

Kinn kommune har også gjennom kystrådet teke til orde for å etablere felles reiselivsstrategi, men blant andre Stad kommune var negativ til dette. Så eit styrka samarbeid er noko Kinn har teke initiativ til tidlegare og dette vil vi fortsette med.

Vi er meir enn godt i gang med eit stort og grundig arbeid i å styrke delen av reiselivsbedrifter og utvikle destinasjonen vår, noko som Måløy Vekst også gjer kvar einaste dag. Kinn kommune er tufta på ynskje om å bygge sterkare kyst. Det vil vere vår primære oppgåve, men samarbeid vil vere ein føresetnad for at regionen vår skal lykkast. Dette samarbeidet håper vi at vi får til utan å starte på nytt med etableringskurs og utan, i denne tunge tida, å betale for desse på nytt. Vi har eit arbeid som vi allereie har satsa bevisst på og som har ført til 2 bedrifter. Det er kjempebra! Eg oppfordrar alle som treng støtte, gode råd til å melde seg inn i til dømes Visit Fjordkysten og dra nytte av all erfaring, hjelp og program ein kan få der. Aksello og Måløy vekst har gode bedriftsutviklingsprogram og tett kontakt med både statlege og regionale verkemiddel i tillegg til investeringsfond. Det er berre å ta kontakt med meg også, så skal eg formidle vidare dersom eg kan hjelpe med noko.

Og vi håper sjølvsagt at det ikkje er nokre hindringar i å etablere både eit fjord- og kystsamarbeid når alle kommunane har ein grunnmur på plass. Det vil gjere heile området sterkare.