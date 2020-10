Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Kjell Nøstdal:

Skjebnetime for USA

Om nokre dagar får vi vite om det amerikanske folket har gitt Donald Trump tillit som president i fire nye år. Då blir det avgjort om mannen som har synt at han er ein djupt uskikka og duglaus leiar, og såleis har svikta folket sitt, får bli buande i Det kvite hus.

Etter fire år med krise, kaos og katastrofe fortener han ikkje ein ny periode i presidentembetet. Dei viktigaste grunnane er desse:

han bryt viktige internasjonale avtalar om miljø, handel, nedrusting osv.

han har svikta som nasjonal leiar under Corona-pandemien

han er uærleg og ein notorisk løgnar – over 20 000 løgner er blitt avslørte og dokumenterte

han nører oppunder rasisme og framandfrykt og spelar bevisst på primitive fordommar i folkedjupet

han spreier samfunnsskadelege konspirasjons- og samansverjingsteoriar

han er mistenkt for korrupsjon og misbruk av presidentmakta til eiga vinning

han undergrev respekten for opplysning, forsking og vitskap og vanvørder ideen om kunnskapsbasert politikk og etisk statsskikk

han undergrev tillita til politikarar og det politiske systemet, som forvitrar i hans presidentskap

han nektar å ta avstand frå ekstreme, valdelege grupper, våpenfantastar og svermarar som drøymer om borgarkrig

han handsamar kvinner på ein særleg krenkjande, sårande og nedverdigande måte, som er ein president uverdig

han har ein aggressiv retorikk som bryt ned språket og gjer det ubrukbart til sakleg og faktabasert kommunikasjon

han har ei brautande, bøllete og primitiv framferd som skremmer og verkar forråande og brutaliserande på den politiske samtalen

han splittar og kløyver folket sitt, i staden for å semje og samle, forsone og forlike – som ein statsmann ville gjere

Skulle det likevel gå så ille at Trump får «four more years», får vi vone at det amerikanske folket greier å halde motet og håpet oppe og stålsetje seg til neste korsveg, presidentvalet i 2024.

Det er å vone at dei då maktar å kaste åket av seg, slik at dei kan atterreise sine beste demokratiske tradisjonar, og gjenvinne den nasjonale identiteten som gjorde USA til eit føregangsland og ei leiestjerne.