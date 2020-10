«Vi meiner arbeidet er ulovleg igangsett»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Styret i Stad Landskap ved Hans Christian Hansen og Thomas Honningsvåg:

Svar til ordførar i Stad kommune

Stad Landskap takkar ordførar for invitasjonen til å svare i offentleg ordskifte grunna i kommunikasjon som ligg offentleg i kommunens innsynsløysing. I Fjordenes Tidende 24. oktober 2020 nemner ordførar eit brev vi gjerne vil greie ut om. Brev til Stad Landskap 30. september 2020. Vi beklagar ovanfor øvrigheita at følgjande kan vere tunglest, men vår meining er at ansvarsfråskriving, brot på vilkår og trenering i saka er alvorleg.

Stad Landskap stiller seg undrande til kvifor ikkje ordføraren viser til Innbyggjarinitiativets spørsmål av 31. august 2020, sitat: Er alle vilkår i vedtak om dispensasjon i UEA/ KS av 28.04/ 07.05 -2020 oppfylte?

Stad Landskap stilte likelydande spørsmål i brev av 1. september 2020 og 3. september 2020, til NVE og Stad kommune. NVE svarte 3. september 2020 følgjande på vårt spørsmål: For det som gjeld dispensasjon knytt til tilkomstvegen bed vi om at de tek kontakt med Stad kommune. Stad kommune svarte derimot etter fire purringar, at vilkåra er oppfylte, siste purring 30. september 2020, og då er ikkje svaret grunngjeve, eller heimla, på nokon måte. Derfor stilte Stad Landskap oppfølgingsspørsmål dagen etter, 1. oktober 2020, som framleis, 25. oktober 2020, ikkje er svara på trass purring 14. oktober 2020. Siterer frå oppfølgingsbrev av 1. oktober 20:



– Kommunens svar til Stad Landskap om vilkår i dispensasjonen er oppfylt i den grad dispensasjonane er gyldig er ikkje heimla.

– Vidare kan ikkje Stad Landskap sjå at vilkåra i vedtak om dispensasjon er oppfylt. SL har via andre partar fått fortalt at kommunen legg fylkesmann sin lovlegheitskontroll av vedtaket til grunn, men vi kan ikkje sjå at fylkesmann har gått gjennom vilkåra i dispensasjonen og bekrefta desse som oppfylte, men berre sett på kommunens handsaming, om elles ikkje var utan feil.

– Vi kan heller ikkje sjå at kommunen har gått gjennom vilkåra, om så vil stad Landskap ha tilsendt denne gjennomgangen.

– Vi ber kommunen på bakgrunn av overnemnde vise til vilkåra punkt for punkt og viser til grunnlag for oppfylt vilkår.

Stad Landskap er ueinige med ordførar Alfred Bjørlo når det gjeld oppfølging av vilkår i dispensasjonen knytt til tilkomstvegen som no er godt i gang trass i at vilkår ikkje er oppfylt. Kommunen er tilsynsmynde når det gjeld dispensasjon frå kommunens arealdel, og arealbruk utan behandla søknadar om dispensasjon frå arealformål. Kommunen er tilsynsmynde mtp. Plan og bygningslova, og skal kontrollere om vilkår er oppfylt, eigedom vert nytta etter leigekontraktar og dispensasjonar. Stad Landskap har stilt spørsmål om kvifor ikkje oppfølging av vedtaket om dispensasjon ligg på oppgåvelista til utval for areal og eigedom ved førre utvalsmøte, utan å bli svara på på dette.

Utval for areal og eigedom gjorde 26. april 2020 vedtak i sak 20/049 med ytterlegare vilkår i dispensasjonssaka trass det rettskraftige Innbyggjarinitiativet som var reist gjennom regjeringa sin portal minsak.no, som bad om behandling av dispensasjonen i Kommunestyret. Utvalet gav dispensasjon med ytterlegare vilkår om at vilkåra i høyringsbrevet frå Fylkesmann skulle ligge til grunn, ikkje berre dei som var i saksframlegget frå kommunedirektøren. Når saka kom opp i kommunestyret 07. mai 2020 vart det ein diskusjon om omgjering av vedtaket i Utval for areal og eigedom og trugselen om statleg plan, forslaget om å regulere etter plan og bygningslova fall med éi stemme 17 mot 16, og nytt framlegg til vedtak kom med dispensasjon med ytterlegare 10 vilkår, blant anna dokumentasjon for økonomisk sikkerheit for tilbakestilling og konkurs skulle leggast fram før anleggsarbeidet vart starta opp. Det har kome fram i media at slik dokumentasjon ikkje ligg føre. Stad Landskap ser også avvik frå vilkår om avbøtande tiltak.

Sidan vilkår ikkje er oppfylte og avbøtande tiltak ikkje vert utført, reknar vi dispensasjonen for ikkje gjeldande og anleggsarbeidet ulovleg igangsett og har sidan 31. august 2020 hatt verksemd utan gyldig dispensasjon.