«Det kostar, men ikkje skjorta»

Dette lesarinnlegget er skrive av Erling Bakke Nydal, kyrkjeverje i Kinn:

Kyrkja di i Kinn

Mange har eit eigeforhold til kyrkja i byen og bygda. Huset har stått der i lang, lang tid. Seglingsmerket i Ulvesundet, kyrkja ved brua, blikkfanget når du køyrer innover rv 5, Inngangsportalen til dalen, kyrkja ved hamna, kyrkja i parken og kyrkja ved klova. - Minst ei kyrkje ser du føre deg. I tillegg kjem dei private kyrkjene på øyene.

Bygga som inneheld minner, frå gode og vonde dagar, salmer, musikk, bileter på veggen, i vindauga, dårlege benkar, smil og alvor, ulike preiker, bøner, tankar om livet og om det som er over oss og rundt oss.

Kyrkjene i kommunen treng vedlikehald for 53 millionar – Blir det ikkje gjort noko blir det etter kvart stopp Fem av sju kyrkjer i Kinn kommune treng omfattande vedlikehold dei næraste åra. Behovet er kostnadsrekna til 53 millionar kroner

Uansett kva forhold ein har til religion og åndelege ting så er desse bygga annleis. Dei er kulturbygg, signalbygg. Dei er ikkje industribygg som skal gje gode resultat for ei bedrift, dei skal gje meining. Dei skal samle, dei skal få oss til å løfte blikket. Dei kan vere annleisrommet i ei skiftande verd.

Så forfell dei. Så er taksteinen laus, bjelkar rotnar. Toaletta utdaterte, forbruker mykje straum. Kostar for mykje å halde. Blir mindre brukt. Skal ein bruke pengar på slikt er spørsmålet som blir stilt? Er det ikkje andre ting som er viktigare? Dette spørsmålet har kristendommen levd med heilt sidan Maria Magdalena brukte opp den dyre salven sin på ein som gav ho håp. Det er mange ting som er viktig for få ein kommuneøkonomi i hamn. Det er mange bygg som skal takast vare på. -Viktige bygg for oss.

Kinn kyrkjelege fellesråd meiner at kyrkjene i Kinn er så viktige for identitet, stolthet, folkehelse, trivsel, kultur, danning og livet at dei er verdt å bruke pengar på. Dei er verdt å samlast i. Dei er verdt å halde opne slik at dei er hus som kvar enkelt kjenner er sine. - Det kostar, men ikkje skjorta.