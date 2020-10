Les rektoren sitt dikt om 100-åringen

Meninger

Dette diktet er skrive av Jens Frode Vågen, rektor ved Skram skole. Først og framst som ein hyllest til Skram skole, som ein viktig institusjon i Måløy, men også med ett fokus på dei viktige politiske prioriteringar og val som står for døra.

Skram skole 100 år

20. oktober 1920 var ein gledens dag,

opning av ein skule, ypperste i sitt slag!

Eitt stolt signalbygg, som raga høgt over fiskarhamna vår,

staseleg og flott, men einsam, langt oppe i marka den står!





Det var framsynte folk med visjonar i den vesle staden vår då,

dei la planar og trudde bestemt at det berre ein veg kunne gå!

Inspirasjonar henta dei frå ein storby over dammen,

nummer, system og orden blei det òg etterkvart, jammen.





Det er berre å ta av seg hatten for slike pionerar,

det har gjeve framtidstru for både fiskar og skulelærar.

Byen med ryggen imot havet vaks snarleg opp,

Sildeeventyret og sesongfiske, var jo på sin topp!





Ein institusjon har formidla kunnskap så stolt,

det fiskarsamfunnet har gavna, så det holdt!

Skulen har stått rak og støtt gjennom tida,

mang ein «skulert» Måløyværing har det blitt sida.





Alt har si tid, og «Gamleskulen» blei etterkvart for liten,

«Mellombygget» kom opp, det som allereie no er heilt «sliten».

Eit arkitektonisk syttitalsbygg,- typisk av sitt slag,

det har gjeve Eigedomsavdelinga hovuddbry, heilt opp til i dag!





Byggjet var sikkert praktisk, men diverre ikkje heilt tett,

det er forstyrrande å tenkje, når dråpa ned i vassbytta dett!

Så kom «Nybygget», midt på skuleplassen, litt i vegen det står,

det var vel i seks- sju og nitti, då 6-åringane skuleplikt får.





Det er nærast «Gamleskulen», som er «det beste» byggjet vårt,

trass det sørgjeleg med vedlikehald opp gjennom tida har fått!

Eg veit sanneleg ikkje heilt kva som er aller verst,

at fasaden blei kledd med «vedunderplater» laga av asbest?





Eller at vindauga er skrudde fast, så ikkje stormen får gjort skade,

og at signalbyggjet frå svunnen tid, ser ut som ei gammal lade?

Det er flott at folk har mange gode minne frå skulen og tida her,

men no er det atter tid, for at nokon framsynte er!





Barneskulen midt i byen med gatene nummererte ein etter ein,

skriker etter å bli sett og høyrd, lik ein måltrost på sin grein!

No er tida endeleg inne for å tenkje og byggje nytt,

det er ingenting anna som gagnar, elles blir borna våre snytt!





Så kjære politikar og andre i kommuna vår med viktige verv,

som har ansvar og mynde for å dele ut vår felles skjerv:

100-årsmarkeringa for Skram bør me ikkje berre stilt forbi gå,

men la oss atter eitt framtidsretta signalbygg for ungane i byen vår få!

Til lukke med 100-åringen!