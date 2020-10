«Eitt av mine store julegåveynske er at kommunestyret finn millionane som skal til for å kome i gang med reparasjonar og vedlikehald på kyrkjene våre»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av leiar i Kinn kyrkjelege fellesråd, Dag Almenning.

Mine tankar om kyrkjene i Kinn

Etter meir enn eit år med møtevirksomhet i den kyrkjelege fellesnemnda, som fekk ansvaret for å slå saman Vågsøy og Flora på det kyrkjelege planet, var tanken om å kunne vere med på dette vidare noko eg ikkje fekk frå meg.

Eg såg at her var mykje som skulle på plass, og politikaren i meg var ikkje framand for å fortsette. Som kommunevald til Kinn kyrkjelege fellesråd, og fellesrådvald leiar der, kjenner eg på eit stort ansvar for å vere med og få eit godt resultat for befolkninga i heile Kinn når det gjeld å ta vare på kyrkjebygga i kommunen.

Flora kommune har allereie gjort ein god jobb med at kyrkja på Kinn og kyrkja i Norddalsfjorden er blitt sette i god stand.

Kyrkjene i Florø, Eikefjord, Stavang, Måløy og Raudeberg har tidvis blitt haldne vedlike på områdesom har vore svært påkrevd. Budsjetta til vedlikehald har ikkje vore store nok til noko meir.

Til jubileum og liknande har kyrkjene både i sør og nord fått midlar til oppussing og anna, slik at tilstanden innvendig er stort sett grei.

I Kinn sør vart det utarbeidd tilstadsrapportar i 2019 for dei tre kyrkjene som er nemnde her. I Kinn nord fekk vi utarbeidd slike rapportar no i 2020.

Fellesråda har vore klår over at taka på fleire av kyrkjene ikkje har igjen noko lang levetid. Takstein har kome ned på fleire stader, og lekkasjar har måtte bli tetta. For å prøve å sikre at takstein ikkje glir ut, dett ned og skadar nokon, er det montert nett på raftene på ei av kyrkjene.

Når tilstanden no har blitt sett grundig på av fagfolk, er det at ein får rapportar som går på at her er mykje som må gjerast innan kort tid. Det er store utfordringar både med tak og tårn på fire av dei fem kyrkjene som no treng eit skikkeleg løft når det gjeld vedlikehald.

I tillegg er der parti på ytterveggar, takrenner mm. som må utskiftast. To av kyrkjene har ikkje toalett til HC-brukarar. og ei har store skader som går på betongrehabilitering.

I Kinn kyrkjelege fellesråd har vi vurdert dette slik at å sette i gang med «småreparasjonar» her og der ikkje vil vere tilfredsstillande. Heller ikkje lønsamt. Det er mykje og krevjande arbeid med stillaser, og då vurderer vi det som viktig og ta det som rapportane peikar på samla når ein først tek til på ei kyrkje.

Frå tidlegare Vågsøy kommune hadde vi ein liknande situasjon med at fleire gravplassar trengde utviding og betre infrastruktur. Alt var stort sett nødvendig på få år, slik som det no stiller seg med fem av kyrkjene i Kinn.

Vi fekk lyst ut fleire av gravplassane i eit og same anbud, med kontinuerleg framdrift etter ei vedteken prioritering. Der var to forbehold: Om det ikkje var muleg med tildeling av midlar år etter år så måtte prosjektet få endra tidsramme. Og entreprenøren måtte stå ved prisane med kun den offentlege indeksen som regulering.

Dette vart ei vellukka ordning. Politikarane såg fordelane, gjekk for forslaget. Bevilga dei naudsynte midlane i åra framover, og eg er overbevist om at dette sparte kommunen for store summar.

Planene var utarbeidde for heile prosjektet, og «folket» var nøgde for dei viste at deira tur kom etter kvart som framdrifta var der i prosjektet.

Kinn kyrkjelege Fellesråd vonar at kommunepolitikarane i Kinn finn rom for ei liknande ordning for istandsetting av kyrkjene.

Mykje av det som er nemnt i rapportane som var utarbeidde i 2019 burde vore gjort no i 2020, men det har det ikkje vore verken tid eller budsjett til.

Fellesrådet har eit stort håp om å komme i gang allereie i 2021 så ein kanskje kan unngå akuttreparasjonar av tak og tårn dei næraste åra.

Spørsmåla som reiser seg om kyrkjene sitt vere og ikkje vere i byane og bygdene våre er nok noko som må fram.

Som kommunen sin representant i Kyrkjeleg fellesråd kjem eg til at dei 15-20 millionane som trengst, årleg, i tre år fram over må vi prøve å finne rom for.

Kyrkjene står her. Folk flest vil behalde dei. Gravplassane i tilknytning til dei gjer at det er svært vanskeleg å ta dei i bruk til andre ting, likeså å rive dei ned.

Det vil sette store og svært såre kjensler i sving om ei bygd som har hatt si kyrkje i generasjonar, i framtida må sjå at denne vert ståande til forfall, eller vert avstengt, eller heilt borte.

Med dei planlagde reparasjonane som no er snakk om vil alle kyrkjene i Kinn være i rimeleg god stand for mange år framover. At det kan melde seg behov for reparasjon eller utskifting av vindu og dører eller andre ting er ikkje heilt usannsynleg, men rapportane fortel ikkje om store og nær foreståande ting på dette området.

Eit av mine store julegåveynske vert at Kinn kommunestyre finn rom til dei millionane som skal til framover for å få komme i gang med tak- og tårnreparasjonane, og det som ellers er nemnt av vedlikehald og utbetringar på kyrkjene i Kinn.