Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av styret i Raudt Kinn ved leiar Geir Oldeide og nestleiar Marie Kronen Tveranger:

«No må fleire parti på bana!»

Det stundar mot årsmøtetid i dei lokale partia, både i kommunen og i fylket. Kinn Senterparti har hatt sitt årsmøte og der gjorde dei eit veldig klart og godt vedtak om at Kinn ikkje er noko berekraftig prosjekt og må reverserast. Dette forventar dei blir følgd opp av partiledda høgare opp. Vi veit der er både tvil og usemje i dei fleste parti om Kinn. Det vil ikkje overraske oss om reversering av Kinn står sterkare i dei fleste parti no når ein har fått prøve dette ut i praksis i eit år og ein ser kva ein kan forvente i tida framover.

Vi registrerer t.d. at nestleiar i Kinn FrP, Kjell Magne Kvalheim, ved fleire høve har uttalt seg veldig sterkt for reversering. Det er bra, men kva har du gjort for å få partiet ditt til å snu i denne saka Kvalheim?

No må Kinn-motstandarar i alle andre parti enn Raudt og Sp stå opp og utfordre i sine parti. Det må vere lov å forvente at det blir ei runde i alle lokalpartia internt der dei oppsummerer om Kinn svarar til forventningane og vonene ein hadde då ein gjekk inn for denne samanslåinga for 3–4 år sidan. Det er aldri for seint å rette opp at eit feilgrep. Og kommunesamanslåingar som ikkje synte seg å vere livskraftige har blitt oppheva mange gonger før.