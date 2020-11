«Hurtigruten, en saga blott»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Einar Ebbesen, Senterpartiet.

Hurtigruten seiler nå kun mellom Bodø og Kirkenes, etter pålegg fra Samferdselsdepartementet (SD). Det skal skyldes dårlig inntjeningsevne. Folk langs kysten er fortvilet. For Hurtigruten er ikke bare båter som frakter passasjerer og gods. Siden den ble etablert i 1897 har Hurtigruten vært livsnerven for folk langs kysten. Med de nye konsesjonsavtalene som vil gjelde fra 1. Januar 2021, er det heller ingen krav om lasteplass unntatt mellom Tromsø og Kirkenes. Det er heller ingen krav om bilplass på hele strekningen, noe som nærmest er en tragedie.

Og så jeg som trodde det var politisk enighet om å flytte godstrafikk fra land til sjø.

Milliard-subsidier

Konsesjonen til Hurtigruten i dag er daglig frakt av varer og folk langs kysten fra Bergen til Kirkenes, noe Staten subsidierer med 860 millioner årlig. Dette er subsidier som er fritatt for skatt. I tillegg har Hurtigruten fritak på MOMS på alle utgifter, samt nettolønnsordning som utgjør ca. 130 millioner kroner. Med andre ord snakker vi her om subsidier på over en milliard kroner. Disse subsidiene er for å betjene kystens befolkning og ikke for å subsidiere turismen.

Jeg kontaktet SD og spurte om konsesjonsvilkårene for Hurtigruten var endret, og om statlige subsidier var stoppet. Jeg måtte imidlertid sende spørsmålene skriftlig for å få svar. Det ble gjort for vel fire uker siden, og departementet bekreftet på et utall språk å ha mottatt spørsmålene.

Brudd på bestemmelser

Svar kom imidlertid ikke, så jeg ringte igjen SD for å høre hvorfor. Jeg fikk i tale en saksbehandler som kunne bekrefte at konsesjonsbestemmelsene ikke var endret, samt at subsidiene var opprettholdt. Da jeg påpekte at departementet vel da hadde brutt bestemmelsene, svarte han at det kunne man kanskje si, men det var vanskelige tider og inntjeningsevnen var liten. Jeg påpekte at når det var få reisende med Hurtigruten kunne vel det skyldes at når nye eiere satser på turisme og øker prisene til «turist-nivå» er det et fåtall av kystens befolkning som kan eller vil benytte Hurtigruten som tidligere.

Verden rakner

Vi er etter hvert mange som synes den verden vi kjenner holder på å rakne.

Fra vi var ganske små fikk vi med oss at om en ting begynte å rakne, måtte man snarest reparere før skaden ble for stor – i verste fall ubotelig.

I dag ser vi – i overført betydning - at mye av det vi er vant til og setter pris på står i fare for å rakne. Så som hurtigruten. Og vi ser til vår undring og forskrekkelse at ingen ser ut til å løfte en hånd for å sette en stopper for det.

For sent

Når ikke de velkjente båtene lenger dukker opp på den tiden de skal, føles det nesten uvirkelig – og man kan bli både trist og sint. Jeg kan ikke la være å tenke på historien fra mange år tilbake om han som skulle reise med hurtigruten, men måtte ha skyss med robåt ut til anløpsstedet. Det var kanskje både motstrøm og motvind; skyssen ble i alle fall forsinket, og da de rundet siste neset, så de hurtigruten forsvinne sørover leia. Da reiste passasjeren seg i fortvilelse og ropte:

Dar fór hurtigruto te helvete – og e så sku va med!