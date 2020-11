«Skal vi fortsette å bygge ned naturen vår?»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Steinar Hammersvik, Davik:

En frisk og levende natur er grunnlaget for at vi mennesker kan leve på Jorden. Forvalter vi den på en bærekraftig måte, eller er kapitalismens hellige evangelium om evig vekst i ferd med å utrydde oss?

For hundre år siden hadde vi 50 % villmark i Norge. I vår tid er dette redusert til kun 11,5 prosent før ny E39. I løpet av de siste femti år er 70 % av klodens ville dyr borte i følge Verdens Naturfond WWF. Verdens befolkning økte til det dobbelte de siste 40 årene.

Her til lands bygger vi ned naturen med enorme hyttefelt med tilhørende veier og vindmøller på fjelltoppene. Utkantkommuner må ha noe å leve av! Enorme nye veier bygges, rådhus, regjeringskvartal, direktører i offentlige stillinger med millionlønner. Slik kan man fortsette å ramse opp det offentlige Norge sin uansvarlige omgang med fellesskapets penger og naturresurser.

I vår grådige jakt på mer, har vi også bygget ned fjordene våre med åpne laksemerder som sprer både avføring, forskjellige gifter, mikroplast og dødelige sykdommer til miljøet. Skal tro om høye konsentrasjoner av kadmium i krabbe skyldes avrenning av fosfatholdig gjødsel fra landbruket og årelang akkumulering av kadmium i bunnslam fra avføring fra laks som har spist plantebasert fòr fra et rasert Amasonas?

Det må bli forbudt med åpne laksemerder i havet og fòret må dyrkes lokalt. Først da har vi fått en bærekraftig næring. Prosjektet i Barstadvik mellom Måløy og Raudeberg er nær ei løsning.

FNs naturpanel, Det Internasjonale Naturpanelet(IPBES) sier: Redd resten av naturen, eller få hyppige pandemier. Dette gjelder nok både hav og land. Jeg er redd for at Fiskeridirektoratet forstår like lite som Veidirektoratet sitt tunnelsyn på alle sammenhenger og hvordan artene er avhengige av hverandre.

Veidirektoratet bygger ned myrer og frigjør på den måten store mengder CO2 til atmosfæren, samtidig som de ødelegger biotopene for insekter, fugler, dyr og planter over store arealer, liv som vi er avhengige av for å overleve. Det kan hende jeg tar feil, men for meg ser det ut som at vi mennesker er de eneste som trenger fisk og at Fiskeridirektoratet regulerer fisket deretter.

Vi, dyr og mennesker og andre organismer, er en eneste stor familie som er avhengige av hverandre og vi må passe oss for ikke å bryte verdikjeden i naturen. Fisker vi ut maten som lundefuglen eller andre sjøfugler spiser, ja da dør de og de får ikke frem unger. Slik kan vi fortsette med sjøpattedyrene og alle de andre artene i havet helt ned til lysprikkfisken som fiskeriministeren vil ha som laksefòr! Fisket må reguleres med tanke på både dyr, fisk, fugl, annen livsnødvendig fauna og mennesker.

Oljealderen er snart forbi, den politiske stormannsgalskapen må ta slutt og vi må innstille oss på en mer nøktern måte å leve på. Da kan det kanskje være lurt å tenke på gjenbruk. Fylkesveier bør utbedres til brukbar stand og lede oss ut til kaier ved riksvei 1 hvor hydrogendrevne fartøy kan frakte både gods, mennesker og biler dit de skal, slik at behovet for veier blir mindre.

Gjenbruk av både fylkesveier og riksveier må være mer miljø- og klimavennlig enn nye veier ved siden av de gamle. Planeten vår har ikke ubegrensede resurser og gjenbruk er derfor en nødvendighet. Nye teknologier og måten å tenke på må være en del av løsninga på ei grønn fremtid. Da kan man lure på om vårt politiske miljø, både lokalt og på riksplan, har et moderne tankegods som er i stand til å lede oss inn i en grønnere verden. Jeg har problemer med å se det. Det er for kort tid mellom valgene!

Fattige kommuner er en del av problemet med å ta vare på miljøet. De satser ofte på lite miljøvennlige løsninger for å tjene penger. Overføring av penger fra Staten til kommunene, må være avhengig av behov m.a.o. den demografiske sammensetning av befolkningen, dvs. hvor mange gamle, syke, voksne i produktiv alder, barn osv., og ikke folketallet.

Hvorfor skal folketallet i kommunene vokse. Er det for få mennesker her på Jorda?