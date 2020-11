«De ønsker en bedre verden for sine etterkommere, ikke et høyere forbruk»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Åse Pedersen, Selje:

Kvinnene ved Stadhavet

Konsesjonen til bygging av vindkraftverk på Stadlandet er gitt. Regjeringen har, etter «ny og grundigbehandling», vendt tommelen ned. Vedtaket vil bli stående. Hvorfor står det da så mange kvinner i regn og vind i Borgundvågen, i ukevis etter at klagen er avslått. Har ikke budskapet gått inn?

Lengst ute på Stad ligger Vestkapp, som en knyttneve mot Storhavet. Det lokale navnet på platået er Kjerringa. Det er en hederstittel. «Den kjære kvinnen» var det de sjøfarende på Stadhavet lengtet hjem til. Hun var en sterk og selvstendig kvinne som tok seg av hus og heim. Hun var limet i lokalsamfunnet. Hun er et forbilde. De folkene som i dag protesterer mot naturødeleggelsene, er kystkvinnenes sønner og døtre.

En gruppe kvinner holder til nede ved anleggsveien til Okla. De møter gjerne opp om morgenen med flagg og bannere. Innimellom tar de en frisk diskusjon med utbyggerne. - Kan dette hjemmelagede banneret henges opp her uten å være i veien for lastebilene som kommer med pukk og grus? Det kan det som oftest. Arbeidsfolkene blir ikke gjort ansvarlig for de hårreisende politiske vedtakene som er gjort. Men sperrer de gangpassasjen til fjellet, må de tåle tilsnakk.

De som går opp til Okla har en sorg som må bearbeides. De tar bilder av det ennå urørtelandskapet. Fotografiene er ment for evigheten, for barn og barnebarn. De vil vise omverden at dette skjer mot deres vilje. De tar bilder av et vernet fuglereservat, av lyngheier, torv, myr og våtmarker, av tilkomstveien som dag for dag ødelegger det verneverdige landskapet. Disse kvinnene kommer fra alle deler av kommunen, også fra nabokommuner. De blir stadig flere. De fastboende blir møtt med respekt. De skal leve her, også når utbyggingen er over.

Den ene lensmannen som kommer innom engang iblant, har en enkel jobb. Her er det ingen yrkesdemonstranter. Alle kjenner de uskrevne lovene. Før bannerne blir tatt ned for dagen, sjekker kvinnene at det ikke ligger søppel igjen på veiskuldra. De kjenner sine rettigheter og gjør sin plikt. De tjener sitt land og sitt folk, ulønnet og frivillig. De vet hva lovverket sier om ferdsel i utmark og innmark. De vet forskjellen på kommunale og private veier, på rent og urent drikkevann. De rydder opp når det trengs. De er opplest på lovverket. De er hardhudede og myke. De er stolte av mennene sine, de staute karene som står fram som kraftfulle talerør mot miljøkriminaliteten. De omtales som «ekte mannfolk».

Noen kvinner kommer gående fra turveier som går på kryss og tvers over halvøya. De håper det er et ledig sete hjem igjen i en bil fra Borgundvågen, etter «arbeidstidens slutt». Det er lite som blir avtalt. Det finnes ingen sjefer. Framtida vet de ingenting om. Dagen i dag, er det eneste som gjelder. Noen skal på kveldsvakt, andre har fridag. De er småbarnsmødre, omsorgsarbeidere, sykepleiere og lærere. De er pensjonerte bestemødre.

Kvinnene går i fjellet i sorg og sinne. De finner krefter i landskapet, på stier de selv har vært med å rydde. De har båret og satt opp merkepinner. Idrettslagene på begge sider av fjellet har delt på arbeidet med 1000- års stien som de med respekt kaller «Dronning Sonjas pilegrimsvei». Vår fjelldronning har også gått her.

De fleste kvinnene er lette på foten. De er vant til å gå i fjellet. De bor her. Nå går de i stormbyger. De sitter under åpen himmel og spiser matpakkene. De overlever på galgenhumor. Noen vender seg mot øya Selja, mot Vestlandets vernehelgen, St.Sunniva. Andre setter sin lit til naturkreftene. De fleste tror på et Overordnet Lovverk. På fornuften. Kvinnene på Haramsøya er deres søstre. Noen har vært med på aksjoner der. Om natta, når tårene sitter løst, snur de puta. De har tankene hos de mange som kjemper i et land som er okkupert av utenlands storkapital. De støtter Motvind Norge. De deltar med spleisestøtte til sørsamenes kamp på Øyfjellet. I tankene er de hos sine egne folk i Flatanger, Frøya, Hitra, Smøla, Bremanger og Sørøya. De ønsker en bedre verden for sine etterkommere, ikke et høyere forbruk. De er ikke i slekt med statsministeren. De er kystkvinner fra Sogn og Fjordane. De er fra Ytterst i Verden, Ytterst i Vest. De er fra kanten av landet. De er fra Stad.