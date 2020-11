«Stad Skipstunnel: Honnør til opposisjonen – no må Stortinget stå løpet ut!»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Alfed Bjørlo (V), ordførar i Stad:

Det er gledeleg og viktig at alle dei store opposisjonspartia på Stortinget – Frp, Ap og Sp – prioriterer oppstart av Stad Skipstunnel på Statsbudsjettet i 2021, og at sentrale politikarar i alle partia er beinharde på at vi no må få slutt på det pinlege politiske «narrespelet» som har vore om Stad Skipstunnel frå vekslande regjeringar og fleirtal gjennom mange år.

Det er også gledeleg å sjå at kyst-Noreg meir enn nokon gong står samla og flaggar høgt kravet om at Stad skipstunnel må kome med oppstart i 2021 – slik Stortinget faktisk for lengst har bestemt gjennom Nasjonal Transportplan. Frå det politiske miljøet og næringslivet på heile Vestlandet og i Trøndelag er bodskapen krystallklar: Dersom rikspolitikarane meiner alvor med fine festtaler om å satse på framtidas grøne sjøtransport, må barrieren Stadhavet utgjer fjernast gjennom bygging av Stad Skipstunnel. Og det må skje no.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug seier det så godt som det kan seiast i samband med at ho varsla at Stad Skipstunnel blir ei høgt prioritert sak i Frp sine forhandlingar med regjeringspartia om neste års statsbudsjett: "Det fins rett å slett ingen gode argumenter for å ikke starte utbyggingen nå. I løpet av neste vår skal byggingen av Stad skipstunnel i gang. Det skal FrP sørge for".

Eg legg til grunn at regjeringspartia i forhandlingane som no startar på Stortinget om neste års statsbudsjett, forstår at tida for å stikke kjeppar i hjula for Stad Skipstunnel er over. Eg trur mange i både regjeringskorridorane og den nasjonale politiske bobla elles har undervurdert kor sterk frustrasjonen og avmakta i kyst-Noreg er over stadig å vere dei som sit att med svarteper - medan milliardane rullar til store veg- og jernbaneprosjekt på det sentrale austlandsområdet.

Skal Høgre, Krf og Venstre gå til val i 2021 med truverde og rak rygg for kyst-Noreg og framtidas grøne sjøtransport, er jobben dei neste vekene klar: Startløyving for Stad Skipstunnel må på plass i 2021 – slik Frp, Ap og Sp no har krevd. No er det kysten sin tur.