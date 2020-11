Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Audun Åge Røys:

Den tiande landeplaga

Sitat frå Arnulf Øverland sitt kjende foredrag i 1933: «Den niende landeplage, som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke. Det låg over Egypten i tre dage. Den tiende landeplage var et mørke som bredte sig over hele Europa og Amerika, og det har varet i 1900 år. Og det kan være nok».

Er det ikkje på tide å slutte med dette tøvet vi kallar religion? Kor mange har døydd fordi dei har opponert mot kyrkja og Bibelen sin autoritet? Voltaire hevda i si tid at meir enn 10 millionar menneske var drepne til Guds «ære». Sidan har det balla endå meir på seg. Kor mange liv er øydelagde av helvetets kvalar? Menneska si utvikling er bremsa med fleire hundre år på grunn av vankunna til profetar og prestar og deira utrydding av annleis tenkjande gjennom inkvisisjonar og hekseprosessar. Vi treng kunnskap, ikkje lefling med ein eller annan magisk skapnad som ingen har sett, og som lovar oss evig liv dersom vi trur. Autoritære regime utnyttar folk si naive tru til å halde grepet om makta i tett samarbeid med kyrkja, jf. det som skjer i Polen. Det finst ikkje grenser for kva overgrep som er greitt berre det skjer i guds namn! Skulle ein til dømes finne på å teikne ein mann med skjegg og turban så er det ein sikker dødsdom.

«Ved å undersøke ikke bare den kristne, men også andre religioner, vil man hurtig være på det rene med, at der ikke gis noen grenser for, hvad der er mulig å få folk til å tro. Der kan ikke utpønskes noen urimelighet så grov, at folk nekter å tro på den, og intet er lettere enn å få en kamel til å gå gjennem et nåleøie.»

Eg kan forstå at folk treng haldepunkt i livet, noko som kan gje trøyst, gje livet innhald og forklare meininga med tilværet. Her kjem religion og gudstru inn som ei lettvint og tilforlateleg løysing. Menneska må gjerne tru på kva dei vil for meg, berre dei held det for seg sjølve og ikkje prøver å prakke vankunna si på andre. Det som er litt rart er at kva gud eller gudar ein trur på er avhengig av kvar i verda ein bur. Bur du i Europa eller Nord-Amerika er du mest truleg kristen, i Israel er du jøde, i Midt-Austen elles er du muslim, i India hindu eller sikh, i Japan shinto, elles i Asia finn vi buddhistar og taoistar osv. Kvifor er det slik? Og berre for å ta kristendommen som døme, så er den delt opp i ei mengd retningar og sekter: katolikkar (medrekna eit utal meir eller mindre ortodokse avartar), protestantar, jesuittar, kalvinistar, kvekarar, pinsevener, baptistar, metodistar, jehovas vitne m.m. Alle hevdar at nettopp deira tru er den einaste rette. Felles for alle religionane er at dei har ingenting med det verkelege livet å gjere. Det heile går føre seg i «åndeverda», og sidan den ikkje finst, vert konklusjonen at dette er noko som skjer inni hovudet til den einskilde; eit psykisk fenomen. Ingen har nokon gong klart å prove noko anna. Hjernen vår fungerer på mange forunderlege måtar.

«Men selv om voksne mennesker efterhånden opgir å holde fast på den kristelige dogmatikk og nøier sig med å røre sammen en slags melkesuppe av en privatreligion, hvor Gud er redusert til et abstrakt og svevende filosofisk «prinsipp», en flytende gele, som fyller hele universet (Gud er alt) - så hjelper ikke det barnene. De går på skole, og der lærer de bibelhistorie og salmevers og det ødelegger deres forstand».

Det er heilt klart at når barn blir indoktrinerte frå dei er små, så får vi eit evig påfyll av nye menneske som meiner at akkurat deira tru er «vegen, sanninga og livet». Alle religionar har denne trongen til å forme menneske i ei bestemt retning.

Dessutan er det mest truleg at ein har same trua som foreldra sine. Kvifor det? Ei forklaring kan vere at evolusjonen har forma oss slik at menneska er heilt avhengige av foreldra i dei første leveåra, og små barn vil dermed tru på det foreldra fortel og lærer dei opp til. Det er dei heilt nøydde til, elles vil dei verte utstøytte eller i verste fall omkomme. Slik har religion og anna overtru overlevd i generasjonar og vorte ein del av kulturen. Når vi får meir kunnskap og løfter blikket vil vi fort sjå at det ikkje gjev meining i å tru på ein gud som påstår at sola går ned i eit gjørmehol om kvelden (koranen). Eller ein gud som gjev kreft til små barn og har skapt virus og parasittar som berre er til plage. Eller kvifor har gud skapt auget vårt så dårleg at mange av oss treng briller, unge som eldre? Det måtte vere ei smal sak for ein allmektig gud å programmere genane og DNAet slik at dette vart unngått? Eller kva med «dei heilage skriftene» som gudane har gjeve oss? Dei er så tvitydige og opne for tolking at det ikkje er det minste rart at det oppstår strid. Kvifor fekk vi ikkje heller lærebøker i fysikk, kjemi, biologi, anatomi, astronomi osv. Det hadde vore mykje meir til nytte. Men vi har funne ut mykje av dette likevel. Kvar vart det forresten av gud då vi klarte å flytte oss frå den eine steinen (Jorda) til den neste (månen)? Hadde ikkje det vore eit godt høve til å syne seg og gje oss eit klapp på skuldra: «Godt gjort»!

Kvar kjem så all denne overtrua frå? Religion har sannsynlegvis oppstått hos dei første moderne menneska under «den kulturelle revolusjonen» for ca. 60.000–30.000 år sidan. Det kan likevel tenkjast at dei første menneska allereie for 300.000–200.000 år sidan hadde ei form for religionsutøving. Nokre forskarar meiner til og med at dei store apene (hominidane), som var forløparane til menneska, hadde ein primitiv religion. Denne har mest truleg knytt seg til gjenstandar (tre, stein m.m.) som ein gav magisk kraft; eit slag amulettar. Dette ser vi element av til og med i vår moderne tid. Seinare har det utvikla seg til å omfatte naturfenomen som ver, vind, lys, mørke, sol, måne, stjerner osv., og så har ein laga seg gudar som styrer alt dette og dermed også heile tilværet. Menneska skapte dermed gudar i sitt bilde.

Nei, lat oss halde oss til fakta og den kunnskapen vi til no har skaffa oss. Universet vårt starta for nesten 14 milliardar år sidan og to–tre stjerneeksplosjonar seinare vart Jorda og solsystemet vårt forma for kring 4,6 milliardar år sidan. Liv oppstod ganske snart då kjemi vart til biologi, og har utvikla seg frå eincella organismar til det mest avanserte dyret; det moderne mennesket, som vi reknar som den førebelse toppen av evolusjonen. Alt dette utan innblanding frå gudar! Kva som kjem etter oss kan vi berre spekulere i. Når vår lokale stjerne, sola, har brukt opp drivstoffet sitt og brenn ut om 4 milliardar år er det slutt uansett. Om ikkje vi menneske evnar å samle oss og bruke fornufta og kunnskapen vår til å finne ein måte å flytte oss til ei anna stjerne.

Først må vi kaste overtrua over bord og slutte å krangle om kva gud som har det finaste paradiset, og jobbe saman for å forbetre livet på den vesle kula vi lever på; eit steg betre for kvar generasjon.

Det kan vel vere ei fornuftig meining med livet?

Inspirert av bl.a.: Bibelen, Koranen, Albert Einstein, Richard Feynman, Stephen Hawking, James Randi, Carl Sagan, David Attenborough, Stephen Fry, Richard Dawkins, Erik Tunstad, Ricky Gervais, Edvin Loftsgarden.