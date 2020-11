Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) i Kinn:

Etikk og politikk, eller omvendt

Krefter i politikken i Kinn kommune vil ha «profesjonelle» politikarar, og tenkjer at då vert alt så mykje betre i lokalpolitikken. Men kva er ein «profesjonell» politikar? Er det politisk kunnskap og erfaring som er avgjerande for om ein er profesjonell eller ikkje? Eller er det andre faktorar som også spelar inn? Kva kjenneteiknar ein som er profesjonell, uavhengig av fag? S

å lenge ein arbeider med og for menneske tenker eg at profesjonalitet handlar først og fremst om å skilje sak og person. Om å ha respekt for sine medmenneske uavhengig av sosial, religiøs eller politisk tilhøyrsle. Om å lytte til andre og ta dei på alvor. Om å reflektere, både rundt ei sak men ikkje minst om korleis ein sjølv handterer saka. Om å stille seg sjølv spørsmålet «kva held eg på med, og kvifor?» «Gagnar dette meg, eller fellesskapet best?» Og ikkje minst handlar profesjonalitet om etikk. Evne til etisk refleksjon. Eit bevisst forhold til fenomenet makt. Teoretisk kunnskap, enten det er om politikk eller noko anna kan ein lese seg til. Det handlar ikkje berre om kva teoretisk kunnskap ein har, men like mykje korleis ein nyttar denne kunnskapen.

Etikk ja. Personleg er eg veldig glad i etikk. Val som i utgangspunktet kan synest enkle blir straks meir utfordrande om ein blandar inn litt etisk refleksjon. Og utfordringar er bra.

Budsjettarbeidet som vi no skal til med vil nok vekke ein del etiske problemstillingar hjå meg når vi skal til med knallharde prioriteringar. For kven og kva er rett og prioritere? For ein ting er eg rimeleg sikker på er at uansett kva vi gjer, vil det gå ut over nokon grupper eller einskildmenneske.

Er det rett at nokre skular har 19,6 årsverk pr. 100 elevar til ordinær undervisning, mens andre skular har 6,4? (kjelde: Agenda Kaupang). Eller skal enkelte av våre minste måtte reise i 2,5 timar pr. dag for å kome til og frå skule, for å få ei lik fordeling på undervisningsressursane? Skal alle innbyggjarane betale meir i eigedomsskatt for at nokre skal få gleda av eit symjeanlegg eller ein fotballhall? Eksempla er tallause, og løysingane er ikkje enkle.

Så det er med alvor og tungt hjarte vi no tek til på budsjettprosessen. Uansett kva som blir vedteke i desember vil nokon bli skuffa. Nokre vil kjenne det som blir vedteke betre på kroppen enn andre. Senterpartiet har ei rettferdig fordeling som ein av våre kjerneverdiar. Vi ønskjer å jamne ut både sosiale og geografiske skilnadar. Dette vil spegle våre prioriteringar. «Til lags åt alle kan ingen gjera», og nokre vil nok bli skuffa også over våre prioriteringar.

Men uansett kva vi vel å prioritere av investeringar og tenester skal de vere trygge på at vi har hatt grundige refleksjonar kring våre val. Både økonomiske, politiske og etiske.