«Om vi politikere ikke klarer å behandle meningene til medlemmene våre på en åpen og seriøs måte, bør vi se oss om etter andre verv»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av nestleder Kjell Magne Kvalheim i Kinn Frp:

Svar til Geir Oldeide

Så har vi kommet så langt at folk ser på hva vi mener om Kinn. Det synes jeg er kjekt for da har vi oppnådd noe.

Å være medlem av et parti og i hvert fall å sitte i ledelsen, innebærer at man holder seg til partiets vedtekter og programmer. Jo, det er helt på sin plass, men man har også lov til å ha sine egne meninger.

Kinn kommune har hatt en turbulent start med masse lovnader og brutte løfter så langt i prosessen. Snart ett år har gått og mye har blitt gjort og ikke gjort.

Kinn Frp gikk inn i dette med positivitet fordi vi ville ha en solid og god kystkommune. Når denne prosessen startet med at det skulle være fire kommuner, så så dette veldig bra ut. At diverse forhandlinger strandet med det til følge at to Arbeiderparti-ordførere fra Vågsøy og Flora fikk gjennomslag til å gjennomføre landets dummeste kommunesammenslåing, det er et under, sammen med at storting og regjering godtok dette.

Når jeg så etter snart ett år er kommet dit at jeg er en stor tviler til denne sammenslåinger så begrunner jeg det med all den uroen dette har gitt folket. Usikkerheten er å lese tykt utenpå folket i gata. Verst tror jeg det er for vågsøyværingene. De er da fra Nord-Kinn og det er nesten å lese som utkantstrøka nordafor. Alt skal styres fra Florø.

Partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre styrer og gjør som de vil uten tanke på hva som skjer rundt dem. Jeg sikter da til eksempelvis behandlingen av varaordføreren. Skammelig rett og slett.

Jeg vet også at det er noen i disse partiene som er litt lei seg for det som har skjedd og som har blitt tvilere som jeg. Og kjekt er det.

Men; det hjelper lite å være stilltiende og stillesittende tvilere. Alle vi politikere er valgt av folket. Alle vi politikere har så en plikt til å gjøre det beste for de menneskene som har valgt oss Alle vi politikere har en jobb til å skjøtte de verv vi er valgt til. Alle vi politikere skal tale og være folkets røst, enten det er store eller små saker.

Jeg vil be alle kommunens politiske lag ta opp meningene til medlemmene sine i årets medlemsmøte på en svært åpen og seriøs måte.

Om vi politikere ikke klarer det, bør vi se oss om etter andre verv.