«Dersom vi har leksefri skule slepp vi å ha med tung sekk heim fra ein tung skuledag»

6. klasse ved Skavøypoll skule har skrive dette lesarinnlegget:

Vil ha leksefri skule

No er det mange som er interessert i debatten om lekser.

Vi i sjette klasse på Skavøypoll skule har også meiningar om dette.

Dagens sjetteklassingar er opptatt med fritidsaktivitetar som fotball, turn, speidar, badminton, E-sport, korps, klatring, segling, skyting, skitrening og kulturskule. Vi lærer mykje av å vere med på fritidsaktivitetar. Tida er ikkje alltid på vår side og då blir vi stressa og sure når vi må begynne med leksene.

Det er heller ikkje alle som har foreldre som kan hjelpe ungane med lekser, og då blir det urettferdig. Ein i vår klasse kjem frå eit anna land, og då vert det vanskeleg å få hjelp heime om han ikkje vert ferdig med leksene på leksehjelp. Vi har nemleg leksehjelp på skulen, men det er mange elevar og berre ein lærar. Vi må også tenkje på lærarane som får så mykje å rette. Det er ikkje alle som kan gå på leksehjelp på skulen etter skuletid, for eksempel visst dei skal ta skulebuss. Det er ikkje alle som rekk å bli ferdige på leksehjelp heller. Lærarane vert irriterte og sure viss vi ikkje gjer leksene. Vi tenkjer også at det kan vere betre med ein time til på skulen i staden for lekser.

På ei anna side veit vi at læraren vil at vi skal pugge sånn at vi blir gode og kan få ein bra jobb i framtida. Når vi tenkjer oss om så trur vi kanskje at mange lærarar heller vil jobbe ein time lenger enn å sitte og rette lekser på kvelden. Dersom vi har leksefri skule slepp vi å ha med tung sekk heim frå ein tung skuledag.

Vi ser at det er både fordeler og ulemper med leksefri skule, men alle vi 20 i sjette klasse håpar at dagens ordning med lekser heime vert avslutta.