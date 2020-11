Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Aage Kvendseth, Bremanger.

Ein planet, to kriser

I dag sit vi menneske inne med enorme mengder viten, kunnskap om tilstanden på denne kloden. Engasjementet blant folk, unge og gamle, er stort for å bruke denne kunnskapen til å betre framtida for oss alle, ja, for alt levande. Til dømes er motstanden mot vindturbinkolossane som ploppar opp rundt om i naturen vår, stor.

Forbruket vårt av natur kan og vere ein av årsakane til pandemien som no heng over oss. Men er vi villige til å tenke grønt, stort og handle no?

Greier vi å lære av ei krise, eller tenkjer vi så snart den er over at no held vi fram som før? Psykolog Elke Weber ved Princeton University har studert dette spørsmålet i mange år. Ho seier at det mest grunnleggjande problemet er at vi som art tenker kortsiktig. Vi er nesten programmerte til å gjere val som tar vare på status quo.

Menneskeskapte klimaendringar er globale. For å stoppe dei må vi gripe til handlingar som vi først ser fordelane av langt inn i framtida. Klimaproblemet sitt omfang er så kompleks, sett saman av så mange parametre, at vi helst ikkje vil tenkje på det. Vi ser heller ikkje straks at våre eigne handlingar hjelper. Som steinaldermennesket lever vi kanskje enno helst frå dag til dag. Tenk difor og på landet ditt si lange historie, seier Weber.

National Geographic skriv i nr 13/20 t.d. at, sitat:

- Hetebølgen i Sibir «ville faktisk ha vært umulig uten menneskeskapte klimaendringer» konkluderte forskere i juli.

- En studie fra 2019 kom fram til at den samlede fuglebestanden i Nord-Amerika er falt med 20 prosent siden 1970 – et tap på tre milliarder fugler.

- Den lille istiden er blitt forbundet med vulkanutbrudd og solaktivitet – naturlige svingninger som ikke er relatert til nåtidens globale oppvarming.

- I mai lovet 38 byer i C40-nettverket av miljøbyer at de ikke vil gå tilbake til å gjøre ting som de pleier når de kommer seg etter en pandemi med «røtter i miljøødeleggelse».

Det er vel og oppmuntrande at eit stort fleirtal amerikanarar i november 2019 meinte at den menneskeskapte globale oppvarminga er verkeleg. (A. Leizerowitz, Yale University).

I første kapittel i Første mosebok vert mennesket pålagt å «herske over havets fisker, himmelens fugler og alle dyr som rører seg på jorden». Slik meiner mange at mennesket har fått ein særstatus som dei einaste skapningane som er skapte i Guds bilete.

I stigande grad har vi i alle fall utrydda artar, øydelagt natur og underlagt oss jorda.

Under den «Lille istida» på 1500-talet, då det kom isfjell heilt ned til Rotterdam, avlingar vart øydelagde, mange menneske svalt, oppdaga folk at det ikkje hjelpte å ty til svar i religion når avlingane svikta. Folk tvilte difor meir og meir på autoritetane. Dei søkte heller kunnskap gjennom systematisk læring frå observasjon og frå erfaringar, med andre ord: vitenskap. Dette skriv den tyske historikaren Phillip Blom m.a. om røtene til opplysingstida i Europa.

Etter den industrielle revolusjonen nokre hundre år seinare, kom økonomien Simon Kuznets fram til det som vart målemetoden knytt til framsteg, økonomisk vekst: Brutto nasjonalprodukt (BNP). Denne fikseringa på at målet for lukke, velstand og framsteg i eit land er veksten i BNP, har ført til ei kolossal øydelegging av den levande naturen.

I ei av notida sine viktigaste bøker: Donut Economics, skriv Kate Raworth at all vekst ikkje er ille, nokre land treng opplagt meir. Poenget er, meiner ho, at vekst ikkje bør vere målet. Utan å gå i detalj om smultringteorien her, ser ho og fleire med henne alle dei ulike krisene på 2000-talet, «økonomisk nedsmelting, klimakrise, COVID-epedemi» som relatert til «menneskehetens ekspansjonistiske prosjekt».

Enno så frykteleg pandemien er, trur Kate Raworth denne pandemien skyv oss raskare mot den framtida som vi ønskar oss. Vi tiltrekkast og av historier som gir oss håp, skriv ho, håp om ei trygg framtid der vi betyr noko, som gjenopprettar sambandet til den levande verda, til samfunnet vårt og der vi stiller spørsmål om kva det vil seie å trivast.

I Dagens Næringsliv sin reportasje (7.11.20) frå framsyninga av filmen om Greta Thunberg, sa Julie Røtje, leiar i ungdomsorganisasjonen Spire frå scenen: Tiden vi lever i er historisk. Det er ikke bare på grunn av korona og det amerikanske valget, men fordi unge tar ansvar. De unge har tatt et ansvar som verdens ledere ikke har tatt».

Spørsmålet er om vi saman greier å få leiarane i verda til å ta felles ansvar for å leie oss ut av denne planeten sine kriser – i tide.

Dei unge viser oss tydelegast vegen, set opp nye vardar for oss alle.

Det er enno lite å høyre om desse utfordringane frå kommunestyra våre, enno planeten er ved eit kritisk vippepunkt. Direktøren for det tyske Potsdam-instituttet, for forskning på klimapåverknad, Johan Rockstrøm, seier til dømes:

Vitenskapen viser tydelig at dette tiåret er avgjørende for menneskehetens framtid på jorden.

Vi må stole på vitskapen!