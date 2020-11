Meninger

Dette lesarinlegget er skrive av Karl Egil Johansen, opphavleg frå Raudeberg, men no busett i Bergen.

Den tiande landeplaga?

I Fjordens Tidende av 10. november har Audun Åge Røys eit sterkt angrep på alle former for religion. Språkbruken er veldig krass, men sjølve argumentasjonen er verken original eller oppsiktsvekkjande i den tida vi lever i. Tvert om – i Norge og heile den vestlege verda har slike angrep blitt meir og meir vanlege i tråd med den svekkinga av kristen tru og tanke som har skjedd dei siste tiåra.

Røys er inspirert av eit foredrag Arnulv Øverland halde i 1933. Øverland gjekk fleire gonger til angrep på kristendommen. I diktet «Rent flagg» eit par år før formulerte han seg slik: «Stryk kristenkorset av ditt flagg. Og heis det rent og rødt». Politisk låg Øverland i desse åra langt til venstre og var ikkje minst oppglødd for Sovjetunionen. Etter kvart kolna likevel begeistringa. Den harde forfølginga av annleis truande i det ateistiske regimet i aust fall ikkje lenger i diktaren sin smak. Eit land der alle former for politiske avvik førte til lange fengselsstraffer – ja, ofte døden – og der born vart oppmoda om å angje sine foreldre om dei hadde vore til gudsteneste, var meir enn han kunne godta.

Eigentleg var dette berre ein forsmak på det som skulle skje i alle land der ein heiste flagget «rent og rødt» – i heile Aust-Europa, i Kina, i Vietnam, i Kambodsja og Nord-Korea. I Nord-Korea er berre det å uttale Guds namn eit alvorleg brotsverk som kan føre til både fengsling og tortur. No soknar Røys til heilt motsett side i politikken, og skal sjølvsagt ikkje stå til rette for alle overgrepa på venstresida. Likevel skulle vel det som har skjedd i desse og andre ateistiske regime syne at det ikkje alltid går så mykje betre om ein fjernar all religion?

Arnulf Øverland heldt for sin del fast på sitt ateistiske livssyn. Etter krigen synest han likevel å ha vore noko mildare stemt mot kristendommen, for eksempel diktet «Jul i Sachsenhausen». Under opphaldet i denne kz-leiren delte han brakke med trauste fiskarar og småbrukarar frå Telavåg, som var blitt sende til Sachsenhausen etter dei dramatiske hendingane i dette øysamfunnet vest for Bergen. Øverland fekk ei djup respekt for desse gudfryktige havstrilane, noko som kjem fram i det nemnde diktet. Fleire av Øverlands dikt etter krigen var elles prega av tydelege bibelske bilde. I den nye salmeboka som kom i 2013, har han jamvel fått med ein salme (838: «Snehvit er natten, klar og kold»).

No blir det feil berre å stille seg i forsvarsposisjon til Audun Åge Røys sin kritikk. Han har rett i at tallause overgrep er gjort i religionens namn, òg i kristendommens namn. Ein viktig grunn til dette, kanskje den viktigaste, er koplinga til styresmaktene. Dei fyrste hundreåra vart dei kristne hardt forfølgde, og mange miste livet som martyrar både under keisar Nero og andre keisarar. Men på slutten av 300-talet gjorde keisar Theodosius kristendommen gjort til statsreligion. Dermed vart det ei absolutt plikt å høyre til i kyrkja anten ein hadde tru for det eller ikkje. Etter reformasjonen på 1500-talet, var det òg ei ulukke at dei lutherske kyrkjene i Nord-Europa vart så sterkt knytt opp mot statsmakta. Dette er i vår tid i ferd med å ta slutt, og truleg vil dette vere til større vinning enn tap for den kristne kyrkja.

For oss som vedkjenner oss ei kristen tru, gjer det ikkje godt å sjå tilbake på mykje av det som er gjort i kristendommen sitt namn. Det kan fylle ein med både sorg og skam. Men ansvarlege står vi likevel berre for våre eigne liv. Det er dette vi ein gong alle skal måtte svare for anten vi likar det eller ikkje. Same dagen som Røys hadde sitt innlegg i Fjordenes Tidende, var «Dagens tekst» i avisa følgjande bibelord: «Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.» Mykje hadde sett annleis ut om det bibelordet hadde fått vore meir retningsgjevande for den enkelte av oss og for samfunnet. Den kristne bodskapen handlar likevel ikkje om kva vi måtte klare å få til, men om Han som tok på seg alle våre synder på eit kors for to tusen år sidan. Denne bodskapen gjeld oss alle – røvaren som hang ved sida av Jesus på korset, Moder Teresa og andre fromme, du og eg.