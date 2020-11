«Det er i strid med kommunelova å leggje ned skular, eller flytte elevar som ein del av eit budsjettvedtak»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jón Valur Ólafsson og Bjarte Dypevik Steinhovden, på vegner av born og foreldre ved skulane i Stavang og Steinhovden. Brevet er også sendt til kommuneleiinga:

Ope brev til kommunedirektør, Terje Heggheim, kommunalsjef for oppvekst, Ellen Jåvoll, og kommunestyrerepresentantar i Kinn

Vi har registrert i kommunedirektøren sitt framlegg til Budsjett- og økonomiplan at Stavang skule, samt skulane i Steinhovden og Solheim vert foreslått nedlagt frå skuleåret 2021–2022.

Vi vil i den anledning gjere kommunedirektøren, kommunalsjefen og politikarane oppmerksame på at det er i strid med kommunelovens §§ 14–4 og 14–5 å leggje ned skular, eller flytte elevar som ein del av eit budsjettvedtak. Å legge ned ein skule, eller ta bort årskull ved ein skule kan ikkje gjerast utan å endre opptaksområda jf. Opplæringslova § 8-1, innst O. Nr. 70

Før skulestrukturen (opptaksområda) vert endra, må kommunen søke heimel i eige planverk. Kommuneplanen sin samfunnsdel, med handlingsdel må eventuelt få føringar om å byrje arbeidet med endring av skulestrukturen. Vidare skal moglege alternativ gjennom ein skulefagleg utgreiing, og deretter avvegast gjennom rullering av ny Kommunedelplan-skule. Dersom ny Kommunedelplan gjev føringar om endring av skulestrukturen skal den vidare handsaminga av saka skje etter regelverket om Kommunal Forskrift. Her viser vi til Plan- og bygningslova §§ 3, 10, og 11.

Det er først etter at ny Kommunedelplan vert vedteken at ein kan starte arbeidet med på leggje ned kvar einskild skule som vert rørt av vedtaket. Dette må konsekvensutgreiast både pedagogisk, samfunnsmessig og økonomisk. Saka skal i gjennom ein brei høyringsrunde før endeleg vedtak vert fatta. Vi viser til Forvaltningslova kap. VII, Kommunelova § 13–1 og Folkehelselova

Samtidig må administrasjonen utarbeide framlegg til endring av kommunal forskrift som gjer greie for dei nye opptaksområda. Arbeidet med endring av forskrifta skal førehandsvarslast, der ein opnar for innspel, opplyser om fristar mm. Det må utarbeidast ein konsekvensanalyse. Saksutgreiinga skal ha grunnlag i kommunen sitt vedtekne planverk, og innehalde skulefagleg omtale, samt vurdering av moglege konsekvensar av endra opptaksområde. Forskriftsendringa skal på høyring der mellom anna foreldre, fagforeiningar, lokale lag og organisasjonar skal få høve til å levere uttale. Vi viser her til følgande lover og avtaleverk. Forvaltningslova § 37, Plan og bygningslova §§ 3, 10 og 11, konvensjonen om Barnets Beste, Opplæringslova. Rundskriv frå udir-2-2012, Ot.prp. 46, Hovudavtale, Avtale om medråderett, Innst. O. Nr 70.

Det er eit demokratisk krav, og sedvane at kommunen gjennomfører eit folkemøte i dei lokalsamfunna endringane gjeld. Resultatet av høyringane skal innarbeidast, og takast omsyn til i den vidare handsaminga.

Først når dette grunnlaget ligg føre har dei kommunale organa høve til å gå vidare med nedleggingssakene, og framlegg til ny kommunal forskrift. Sakene skal slutthandsamast etter tenesteveg. Hovudutval > andre nemnder og utval > Kommunestyre. Kommunestyret kan heretter gjere einskildvedtak om skuleplass for kvar elev som vert omfatta av ny Forskrift. Først når klagefristen er ute kan kommunen på lovleg vis setje nedlegging og Forskrift i verk, ved å gjere endringar i kommunen sitt Budsjett og økonomiplan.

På bakgrunn av dette, og inntil ein kan fatte eit lovleg vedtak ber vi om at;

midlar som er «tenkt innspart» ved å gjennomføre ei endring i skulestrukturen jf. administrasjonen sin innstilling vert tekne inn at i Budsjett og økonomiplan 2021–2023.

ordlyd i tekst-delen av budsjettsaka, som føreset eit visst utfall av eit framtidig strukturvedtak må strykast.

Før handsaminga av saka vil vi gjere oppmerksam på at eit kvart barn i Kinn Kommune har lovfesta rett til å gå på skule i sitt eige nærmiljø. Nærskuleretten er nedfelt i opplæringslova § 8–1

«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.» Opl. 8–1