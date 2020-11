«Overskrifta er sterkt misvisande og gir eit totalt feil inntrykk av tilstanden på hotellet»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jostein Eimhjellen og er meint som eit svar på artikkelen Fjordenes Tidende har skrive om branntilsyn ved Bremanger Fjordhotell som Eimhjellen eig.

Viser til dei store overskrifter etter branntilsyn Bremanger Fjordhotell

Kan sjå ut som Kim Hjelle har vore på branntilsyn på Bremanger Fjordhotell. Det stemmer ikkje.

Overskrifta og saka slik den framstår i Fjordenes Tidende er etter mitt syn sterkt misvisande, og gir eit totalt feil inntrykk av tilstanden til hotellet.

Branntilsyn avdekket flere kritiske mangler ved hotellet Kinn brannvesen gjennomførte den 2. november tilsyn ved Bremanger fjordhotell. Her fant de flere mangler som utgjør en risiko for gjester og ansattes trygghet.

Dette er ein rapport etter tilsyn som vi skal svare ut til brannvesenet innan ein frist.

Vi hadde eit hyggeleg og fint tilsyn med brannkontrollør Magne Igland. Formulering i eit branntilsyn blir gjerne litt skarpt skrive, utan at det treng å være så alvorleg som det blir formulert. Etter eit tilsyn skal avvika og spørsmåla handterast av byggeigar og svarast ut. Først då ser ein heile biletet av saka.

Hotellet har avtale med ulike leverandørar på kontroll av brannsikringstiltak. For årskontroll på naudlys, ledelys og brannsentral har vi avtale med Ferstad Installasjon. Det er akkurat no brukt ca. 150.000 kr på utbetring av brannsentral som var ny for få år tilbake og vi valde å kople den opp direkte mot alarmsentralen. Brannvernet stiller spørsmål til om det trengst ekstra belysning i gangane i tillegg til ledelys og dette skal Ferstad Installasjon no komme med si faglege vurdering på.

På sløkkeutstyr har vi avtale med GK Solheim som var på kontroll i fjord og seinast ca. 3 veker sidan. I følgje kontroll rapport frå GK viser den nokre få manglar på ein brannsløkker eller to. Dette har vi melding om frå Solheim, og dei skal han rette dette opp som avvik. Alt er her fullstendig under kontroll her, og dette vil vi svare ut til Kinn brannvesen

Hotellet har dei siste 10 åra gjort betydelege ombyggingar og oppgraderingar i brannsikringstiltak. Etter krav frå nettopp brannvesenet fekk vi i samband med ombyggingar laga nye teikningar som viste endringar med branntekniske godkjende løysingar. Dette er omsøkt og godkjent av Bremanger kommune og ligger i byggesaka. Så er det nokre avvik der vi endå ikkje er ferdig i tråd med teikning. Her har vi ein framdriftsplan, som brannvesenet ikkje såg på ved tilsyn, men det kunne som branntilsynet avdekka gjerne vore eit ekstra teikning som viste desse avvika, med tidsplan for utskifting. Dette med ei slik ekstra teikning som og viser avvik er ei ny vurdering frå branntilsynet som eg ikkje har fått på tilsyn tidlegare. Det er vanleg at ein kan ha nokre avvik, og har då ein framdriftsplan med ein tidsplan for retting. Vi har følgd vår eigen framdriftsplan for dette, som tilsyn har vurdert før og er snart i mål med det meste.

Organisatorisk er det blitt nokre endringar i det samla internkontrollsystemet sidan eg i ein periode har leigd ut bygget til andre. Her er det nokre forhold vi skal sjå på,.

Det har vore gjort store brannsikringsutbetringar på hotellet dei siste åra, og vi fekk faktisk og skryt av brannkontrollør Igland og kompani for dette.