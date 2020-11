Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Norges Jeger og Fiskarforbund Sogn og Fjordane.

Balansekunst

Vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund jobbar for ta vare på norsk natur og moglegheitene for jakt, fiske og anna friluftsliv. Det betyr mellom anna at vi seier nei til landbaserte vindkraftanlegg i norsk natur.

Utbygging av vindkraft betyr tap av natur. NJFF meiner norsk natur har ofra nok. Vidare utbygging av vindkraft kan bør ikkje skje i naturen, men heller i form av mindre anlegg i område som allereie er regulert til utbyggings- og næringsføremål og som er tilknytt eksisterande infrastruktur. For dei landbaserte vindkraftverka som allereie har fått konsesjon må det gjerast nye konsekvensutgreiingar for å sikre at det vert teke tilstrekkeleg omsyn til naturgrunnlag og friluftsliv.

Rykker tilbake til start og søker kommunen om dispensasjon på nytt Bremangerlandet vindkraftverk har på nytt søkt Bremanger kommune om dispensasjon fra kommuneplanen sin arealdel.

NJFF ser positivt på at regjeringa har lytta til oss og våre krav, og innsett at det er behov for endringar i konsesjonssystemet for vindkraft på land. Det gjev eit grunnlag for helt naudsynte forbetringar og er eit steg i rett retning. NJFF Sogn og Fjordane saknar likevel ein heilskapleg strategi frå styresmaktene som legg rammer for korleis vi skal komme dit. Vi finn det overraskande at regjeringa knapt trekk fram rapporten frå FN sitt naturpanel, og det faktum at tap av natur er ei felles utfordring som vi må finne gode løysingar på, i meldinga om vindkraft på land. Her må vi klare å balansere to tankar i hovudet på same tid: «Vi skal ta vare på naturen for å bidra til å løyse klimautfordringane, og vi skal løyse klimautfordringane for å ta vare på naturen.»

Konfliktnivået er særs høgt fleire stader kor det er planlagt bygging av vindkraft. Dæma på et dårleg fungerande konsesjonssystem for vindkraft på land er mange, og i vår region er Bremangerlandet eitt av mange døme på nettopp dette. Her opplever jakt og friluftsinteressene at dei ikkje vert lytta til i det heile. I tillegg opplever lokaldemokratiet at planane har endra seg betydeleg etter at dei handsama saka i kommunestyret. Dette vitnar ikkje om gode prosessar og det vitnar ikkje om eit system som fungerer.

Vindkraft er snart like upopulært som olje Populariteten til vindkraft på land stuper. No er snart like få positive til vindkraft på land som til olje.

NJFF Sogn og Fjordane vil trekke fram kor viktig det er med ei forbetring av konsesjonsprosessane, som kan styrke omsynet til natur og friluftsliv. Det er behov for endringar i energilova som sikrar større vektlegging av desse omsyna ved tildeling av konsesjon. Miljøforvaltninga må få ein større og meir formell rolle. Både når det gjeld handsaming av dei store inngrepa i naturen som følgjer med vindkraftutbygging. Men dei bør og ha høve til å pålegge eller gjennomføre betre og meir heilskaplege konsekvensutgreiingar over tid. Det bør og settast konkrete kriterie for kor tid ein konsesjonssøknad bør få avslag på eit tidleg tidspunkt i konsesjonsprosessen.

Gjennom stortingsmeldinga signaliserer regjeringa at dei tek nokre steg i rett retning gjeldande rammene for vindkraftutbygging på land. Stortingsmeldinga inneheld likevel få konkrete tiltak. Det manglar ein plan for ein meir heilskapleg energipolitikk. Ein plan som inkluderer satsing på energieffektivisering, og som ser klimautfordringane i samanband med behovet for å stogge tap av natur. Den balansekunsten må vi meistre, av omsyn til dei som kjem etter oss.