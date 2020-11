«Politikarane langs Bremangerpollen seier nei til vindkraftinntekter, men føreslår kutt i andre delar av kommunen»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Einar Svarstad.

Budsjettdiskusjonen går heftig rundt om i kommunen, og i Ålfoten og Kalvåg reagerer innbyggjarane med vantru på forslaget om å flytte elevar til høvesvis Davik/Svelgen og Hauge.

Det er forståelig at dei reagerer slik, men å seie nei til store inntekter i dei neste 25 åra må få konsekvensar for tilboda i kommunen. Det som er spesielt her er at dei politikarane i formannskapet som støttar administrasjonen sitt kuttforslag, er dei same som nektar å gi dispensasjon frå arealdelen for utbygging av Bremangerlandet vindkraftverk. Dei seier dermed nei til inntekter som kan bidra til å halde oppe skulestrukturen i framtida.

Å flytte mellomstega frå Kalvåg og Ålfoten er nok berre første steg på veien til nedlegging av desse skulane for godt, og sikre at ein av dei framtidige skulane i kommunen blir på Hauge.

At dei i tillegg prioriterer kultursektoren før nærskulane seier vel sitt, det er vel langs Bremangerpollen kultursektoren i all hovudsak brukar midlane sine.

Ved å la eit fåtal med same lokale tilhøyrigheit langs Bremangerpollen styre framtida vår, er eg redd vi går ei dyster framtid i møte med tanke på tilflytting og trivsel i dei einskilde bygdene våre.

Å drive kommunepolitikk handlar i stor grad om å skaffe seg inntekter for å halde oppe tjenestetilbod til innbyggjarane uansett kvar dei bur i kommunen.

Dei politikarane som seier nei til vindkraft på Bremangerlandet kan ikkje ha skjønt dette.

Utbyggjaren av Bremangerlandet vindkraftverk har på ny søkt om dispensasjon frå arealdelen for å realisere utbygginga. Ved å seie ja til dispensasjon vil Bremanger kommune få sårt tiltrengde inntekter på 6-7 millionar årleg som ein kan legge inn i budsjetta i åra som kjem. Eit nytt skatteregime for vindindustrien på linje med vasskrafta er på trappene og dette vil gje Bremanger kommune ytterligare 3-4 millionar i årlege inntekter frå Bremangerlandet vindkraftverk i åra framover. Ein kan, ved å gi dispensasjon, sikre tilboda som nærskule og andre velferdstilbod for dei einskilde bygdene i uoverskodeleg framtid.

Det er no eit år sidan det første gang blei søkt om dispensasjon. Dei som tidlegare har behandla dispensasjonsøknaden framstår som uskikka til å ta avgjersler som gagnar kommunen sitt beste. Det kan vel også reisast tvil om habiliteten til nokre av medlemane i formannskapet vedrørende saka, då nokre av dei har grunneigarinteresser i eit grunneigarlag som var sterkt i mot konsesjonsøknaden tilbake i 2011.

Det er på høg tid at politikarar og bygdefolk ellers i kommunen engasjerer seg for å halde oppe tilboda i den vidstrakte kommunen vår.

Det er no tid for å løfte denne saka opp til kommunestyret, og her må ein vise ansvar og stå inne for tidlegare vedtak som er fatta i saka om Bremangerlandet vindkraftverk.

Det store ankepunktet mot NVE/OED i saka no er ilandføring av vindtubinar på Oldeide i staden for Smørhamn. Eg vil i den samanheng minne politikarane, og opplyse inbyggjarane, om at dette vart godkjent av eit einstemmig kommunestyre den 11.04.2019. Der ein godkjente Oldeide som ilandføringsstad i staden for Smørhamn mot ein økonomisk kompesasjon på 32,5 millionar.

Fabrikksjefen til Pelagia og andre er stadig i media og syter for vegstandarden på Bremangerlandet, her har han og dei andre politikarane ein gyllen mogelegheit til å få utbetra flaskehalsane på fv. 616. Med 32,5 millionar blir det ikkje mange flaskehalsar igjen om ein utbetrar etter same modell som spleiselaget i 2019. Får ein med Vestland fylkeskommune på dette kan ein plutseleg sitte igjen med 65 millionar til dette formålet.

Vi registrerer at ordføraren stadig er ute i media og ytrar seg mot vindkraft på Bremangerlandet, og kor fælt det blir med tre vindkraftverk. Kan for øvrig minne henne på at kommunestyret i 2012 godkjente tre konsesjonar i kommunen. Og den vidstrakte kommunen vår har god plass til desse.

Ordføraren og vararepresentant Grotle gikk også imot fleirtalet i Ap sitt medlemsmøte sist saka var oppe i formannskapet. Ordføraren støttar også forlenging av konsesjonsperioden for Guleslettene. Det seier vel sitt, ute av syne og ute av sinn er eit mykje nytta begrep i vindkraftsamanheng. Ordføraren fortel også at ein må stogge utbygginga av hensyn til grunneigarane. Dette er rett og slett provoserande då eit stort fleirtal av grunneigarane, med om lag 80 prosent av eigarrettane i utbyggingsmrådet, nyleg har signert fornya leigeavtale.

Som grunneigarar tek vi ansvar og legg til rette for produksjon av fornybar energi. Vi legg til rette for inntekter til Bremanger kommune. No må politikarane ta ansvar og sikre inntekter for å halde oppe tenestene i kommunen. Dei må også ta ansvar og samla seg om å bruke kompensasjonen på 32,5 millionar til vegutbetring av fv 616.