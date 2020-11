«La tilbudet stå og la foreldre og barn få en god start»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Monica Egeberg Sætren:

Ingen vil bo eller bosette seg i en kommune en føler seg utrygg i

Det er tydelig at enkelte ikke vil at folk skal bosette seg i nordre del av kommunen vår, og i hvert fall ikke starte familie her.

Selv ble jeg mamma til to nydelige tvillinggutter i mai i år. Det var et risikosvangerskap med mange kontroller, plager og bekymringer.

Jeg husker godt en gang da jordmor her ute i Vågsøy ikke fant hjertelyden på begge i magen, da fikk jeg komme rett inn til God start på Eid for å sjekke på ultralyd om alt var bra. Det var det heldigvis, men den timen det tar å reise fra Halsør til Eid er mer enn lang nok når en bekymrer seg for om en av babyene lever eller ikke. Å måtte reise over dobbelt så langt til Førde med disse tankene og bekymringene er umenneskelig.

Som gravid kvinne, selv om det er førstegangs- eller flergangsgraviditet, er en mye bekymret og redd for det lille livet (livene) i magen.

Når en sitter hjemme en ettermiddag, kveld, natt eller dager når jordmor ikke er på jobb, og kjenner at noe er galt, hva skal en gjøre da?

Ventelister hos fastlegen er ofte lange, legevakta har allerede mer enn nok å gjøre og har ikke tid til å høre på bekymrede gravide. Å kunne ta en telefon (hele døgnet!) til erfarne, dyktige og beroligende damer på God start, har alt å si der og da.

Det å måtte reise helt til Førde eller Volda når en skal på rutinekontroller, sier seg selv er upraktisk, dyrt, tidkrevende og fysisk krevende når en er høygravid og ikke føler seg bra.

Gravide i Florø har under en times kjøring før de er trygt i Førde, vi på Vågsøy har tre – i beste fall to timer til sjukehus om en da faktisk treffer på ferja.

Barseltilbudet på Eid etter fødsel er helt fantastisk og i aller høyeste grad nødvendig. Spesielt for førstegangsfødende. Etter fødsel er en sliten, redd og usikker. Det å få være på Eid noen dager for å «komme seg føre» og ha fullt fokus på barnet, slippe å tenke på husstell og matlaging, få alle måltid servert, og får trygghet, ro og tid til å bli kjent med den lille. Og ikke minst å ha damene med høy kompetanse og erfaring tilgjengelig hele døgnet for råd, tips, ammehjelp og så videre. Det betyr alt for en nybakt mamma den første tiden.

Har dere som foreslår slike kutt i det hele tatt tenkt på hvor viktig det er å føle seg trygg i en allerede utrygg og sårbar periode? At flere gravide og nybakte mammaer kommer til å få svangerskaps- og fødselsdepresjoner uten et skikkelig jordmortilbud?

Hvor mye tid, penger og ressurser vil det koste å hjelpe alle dem som kommer til å slite unødvendig fremover.

La tilbudet stå og la foreldre og barn få en god start!