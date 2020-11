«Landeplage? Eg vil halde fram kristendommen som det absolutt mest fornuftige alternativet for personleg livssyn og grunnlag for samfunnet»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Marte-Iren Lade og er eit svar på Audun Åge Røys sitt innlegg Den tiande landeplaga.

Landeplage? Svar nr. 2

I Fjordenes Tidende 10. november hadde Audun Åge Røys eit lesarinnlegg med overskrifta Den tiande landeplaga. Karl Egil Johansen svarer han i eit godt innlegg 20. november. Eg vil gjerne òg kome med nokre refleksjonar. Røys held fram ateismen som det mest fornuftige alternative for menneska i dag, vi som har så mykje kunnskap. Han meiner vi må legge bak oss all form for religion og at meininga med livet må vere å jobbe saman for å forbetre livet på jorda. Eg komprimerer ein del av Røys sine argument mot religion og kristendom og kommenterer kvart enkelt.

Mange er blitt drept i Guds namn.

Ja, dessverre er det mykje som er skjedd i Guds namn, som ikkje er i tråd med kristen lære. Det er forferdeleg! Det Røys viser til, ligg langt tilbake i tid. Viss ein ser seg rundt i verda i dag, er det ikkje kristne som er problemet. Organisasjonen Åpne dører fortel at minst 260 millionar kristne lever i dag i land der dei blir meir eller mindre forfulgt for si tru. Det er fleire som blir drept for si kristne tru no enn nokon gong før i historien. Kva fortel det oss?

Kristendommen har bremsa utviklinga med motstand mot vitskap.

Kyrkja har ikkje alltid tatt i mot ny kunnskap, men det er òg mange mytar om kristendommen sin motstand mot vitskap. Til dømes har det stått i mange læreverk at folk i middelalderen trudde at jorda var flat. Viss nokon hevda noko anna, ville kyrkja straffe dei for å gå i mot Bibelen si lære. Bjørn Are Davidsen avslører denne myta, og mange andre, på nettsida fagsjekk.no. At jorda er rund, har vore kjent i over 2000 år. Det er ikkje nokon motsetning mellom kristendom og vitskap. Kristendommen søker sanning, og det er viktig og bra å få meir kunnskap. Mange kjente vitskapsmenn var kristne, som Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei, Renè Descartes, Carl von Linnè og Charles Darwin. Isac Neewton (1643-1747) sa: “Atheism is so senseless and odious to mankind that it never had many professors.» Albert Einstein (1879-1955) sa: «In view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for support of such views.” Engelsk Wikipedia fortel på sida List of Christian Nobel laureates, at 65 % av nobelprisvinnarane på 1900-talet var kristne. Kristne har bidrege til utvikling mange gongar meir enn dei har bremsa den.

Folk trur på så mykje rart og dei trur ulikt alt etter kor dei bur.

Det stemmer at det er mykje merkeleg som blir presentert i dei ulike religionane. At det er mange religionar og at menneske har vore religiøse frå starten, viser at det er naturleg for menneske å søke og tilbe noko som er større enn seg sjølv. Menneska har gjerne ant at «noko større» står bak alt saman, og kanskje dei har hatt åndelege erfaringar. Eg trur likevel ikkje at alle religionar snakkar like sant. Kristendommen står for meg som den mest truverdige religionen. Kristendommen bygger på jødane sine skrifter (det gamle testamentet - GT), som er over 3000 år gamle. Det nye testamentet (NT) viser så oppfyllinga av mange av profetiane i GT. At hovudpersonen i NT, Jesus, har levd, er det i dag ingen historikarar som tviler på. Det finst over 24 000 kopiar av dei originale tekstane i NT, alle nedskrivne før år 300. Ingen andre prosatekstar frå oldtida har ei slik bevismengde.

Kristendommen er delt opp i så mange retningar og alle meiner at deira tru er den einaste rette:

Kristendommen er den største religionen i verda, og det er stort engasjement for den på alle kontinent. Pga. ulike vekkingar, tradisjonar og kulturar, er det oppstått mange ulike kyrkjesamfunn og organisasjonar. Det er ikkje berre bra med oppdeling, men naturleg, når ein tenker på kor ulike også kristne er. Det som er fantastisk, er at dei aller fleste er einige om det sentrale i kristendommen og held seg til vedkjenningsskriftene frå oldkyrkja, nedskrivne rundt år 300 e. Kr. Desse heiter Den apostoliske, Den nicenske og Den athanasianske truvedkjenning, og slår fast at Jesus er Guds son og verdas frelsar, som sona for alle menneske si synd då han døydde på korset og sigra over døden.

The Big Bang og evolusjonsteorien forklarer alt vi treng å vite om livet:

Vitskapen kan seie noko om det konkrete, det som kan forskast på, men går ut over sitt felt viss den vil avskaffe det åndelege og slå fast at Gud ikkje finst. Eg meiner ein skal ha sterk tru viss ein seier at alt er blitt til av ingenting og at utviklinga av liv og galaksar er heilt tilfeldig. Kva var før Big Bang? Kven sette det i gong? Korleis kan DNA-et vårt ha blitt til tilfeldig? I kvar celle i kroppen vår ligg oppskrifta på korleis akkurat vi skal vere. Høgde, hudfarge, blodtype, personlegdom og evner, alt saman. Tenk på at ingen fingeravtrykk er like. Tenk på at i Melkevegen er det rundt 300 milliardar stjerner, og at vår sol er ei av desse. For meg er det logisk at det er ein skapar som har planlagt og laga dette, og at han held alt oppe.

La oss kaste overtrua over bord og jobbe saman for å forbetre livet:

Viss vi skal kaste ut kristendommen, så blir heile samfunnet endra. Kva skal vi då bygge på? Grunnlova vår og menneskerettane i FN er bygd på kristendommen. Skulen blei oppretta av kyrkja, og dei fyrste helseinstitusjonane var knytt til kyrkje og kloster. Viss ein ikkje ser at samfunnet vårt er bygd på bibelske og kristne verdiar, er det som å bu i eit hus og fornekte at det har vore ein byggherre. Viss vi omfamnar ateismen og kastar ut kristendommen, skal vi då slutte å tilgje kvarandre og gje folk ein ny sjanse? Skal vi la den sterkaste få sin rett, og gå vekk frå synet på at kvart menneske har like stor verdi? Skal vi slutte å elske vår neste som oss sjølv, slutte å møte det vonde med det gode? Skal vi kaste frå oss dei ti bod og begynne å lyge og stele? Audun Åge Røys, du kan ikkje stå på skuldrane til kristendommen, i verdas beste land, og seie at kristendommen er verdilaus og har berre ført med seg vankunne og mørke. Då veit du ikkje kva du snakkar om.

Eg vil halde fram kristendommen som det absolutt mest fornuftige alternativet for personleg livssyn og grunnlag for samfunnet. Kristendommen og Bibelen er truverdig og tåler forsking og kritiske spørsmål. På nettsida snakkomtro.com, kan ein finne mange fleire argument for at kristendommen er truverdig.