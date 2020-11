«Leve, virke, nyte – heile livet» er kommunen sin visjon, men lever den opp til forventningane også for dei små?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av SU og FAU ved Ålfoten Oppvekstsenter.

Leve, virke, nyte – og for dei små?

«Leve, virke, nyte – heile livet» er Bremanger kommune sin visjon, men lever den opp til forventningane?

Prosess:

Nok ein gong blir Ålfoten oppvekstsenter prøvd delvis nedlagt gjennom å flytte 5.-7. trinn til Davik eller Svelgen. Dette vert gjort gjennom budsjettarbeid og ei økonomisk handlingsplan, ein prosess som manglar sidestykke i god forvaltning! Ei skulenedlegging – eller flytting av elevar som i dette tilfelle - krev gode, grundige prosessar. Slik handling krev god forvaltning, og ein administrasjon og politikarar som viser forståing for at valet er altomfattande for dei dette gjeld. I rundskriv frå Utdanningsdirektoratet, som er stila til kommunar som skal i gang med slike prosessar, står det blant anna at det er eit «generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes.» Deretter er det klare anbefalingar på korleis ein slik prosess skal vere. Kortversjonen er at Bremanger kommune knapt har fylgt ei einaste av staten sine tilrådingar i så måte. Uvitskap i administrasjonen kan det heller ikkje skuldast, for manglande prosess er eit tema som er blitt teke opp ved fleire tilfelle og høyringar. At Bremanger kommune bevisst vel å sjå vekk frå god forvaltningsskikk bør vere ein diskusjon for politikarane. Veit politikarane eigentleg kva dei er med å avgjere?

Rune og Ingebjørg fryktar for sonen si framtid om klassar blir flytta frå skulen. Eirik (5) er fødd blind og treng eit trygt miljø For Rune Rindal og sambuaren Ingebjørg Myklebust er forslaget om å flytte 5.-7. klasse frå Ålfoten oppvekstssenter kanskje endå meir alvorleg enn for andre familiar. Sonen deira på fem år er fødd blind, og ein liten skule i nærområdet der han kan vere trygg og ta viktige steg er heilt avgjerande for han.

Som sagt har skulenedlegging vore debattert tidlegare, både i 2017 og i 2018. Konklusjonen frå politikarane var tydelege sist når det same forslaget om å flytte Kalvåg og Ålfoten til høvesvis Hauge og Davik oppvekst, såkalla «modell A» i «forprosjekt til organisering av oppvekst sektoren i framtida» var oppe til debatt. Konklusjonen frå politikarane var at «Kommunestyret tek forstudiet oppvekst til vitande. Vi ser det som naudsynt å behalde barnehage og barneskule slik det er i dag for å trygge rekruttering og vekst i heile kommunen. Vi ser ut i frå forstudiet at det er lite innsparingspotensiale innan barnehage og barneskulane (sak 028/17)». Dette vedtaket blei gjort inkje ved eit seinare høve, men bodskapet frå politikarane var likevel tydeleg. Bremanger kommune har heller ikkje fylgt opp sine siste planer om å utvikle strategisk plan for oppvekst, som skulle avklare framtidig skulestruktur i kommunen. Planen skulle vere klar innan utgangen av 2019. Dette er ikkje gjort, av grunnar som er uklare for andre enn dei som kjenner til prosessen. Dette viser igjen uryddigheita knytt til borna si framtid. Bør ikkje dette vere stabilt og føreseieleg? Korleis skal ein kunne leve – virke – nyte når ein ikkje veit kva ein har å nyte?

Ordføreren tror flytting av de eldste elevene kan være en måte å opprettholde et desentralisert skoletilbud på Ordfører i Bremanger, Anne Kristin Førde, har ikke problemer med å forstå reaksjonene som har kommet i forbindelse med forslaget om å flytte 5.-7. klassingene fra skolen i Ålfoten og Kalvåg. Men akkurat nå ser hun ikke noen annen fornuftig løsning.

Vi i Ålfoten har tidlegare etterlyst ein tydelegare prosess, etter som den noverande strategiske planen for oppvekst går ut til nyttår. Ein plan som nettopp er tufta på at vi må tørre å skilje oss ut. Kvar gong kutt er blitt fremja, er vi blitt møtt med null invitasjon til å delta i prosessen og med argumentet om at administrasjonen må ta slike val for å få budsjetta til å komme i hamn. Kvar gong har politikarane vore modige og teke tøffe avgjerder, der bygdeskulane er blitt tekne vare på. Vi ber innstendig om at politikarane også denne gongen tek ei slik klok og gjennomtenkt avgjerd.

Prioriteringar:

Totalbudsjettet til kommunen for neste år er på 304 millionar. Av desse er 97 millionar knytt til oppvekstsektoren. Rådmannen påpeikar til politikarar og foreldre at Bremanger kommune brukar meir pengar på skule enn det som er vanleg på landsbasis. Vi vil applaudere dei som har sørga for dette i åra som har vore. For å styrke argumentasjonen om at kutt av 5.-7. trinn ved Kalvåg og Ålfoten er nødvendige, får vi vite at det same skjer i kommunane rundt oss som vi likar å samanlikne oss med. Til det vil vi seie: Ta opp hansken og våg å ta den kampen! I det lange løp er 1 million kroner, som ein reknar med å spare på å flytte 5.-7 ved Ålfoten oppvekst, lite samanlikna med kva ein tapar.

Reagerer på manglende konsekvensutgreiing for skolekutt Foreldrene ber kommunen finne millionen som mangler et annet sted Tirsdag kveld møtte foreldre ved Ålfoten oppvekstsenter representanter fra kommunen i forbindelse med formannskapets forslag om flytte 5.-7 klasse til Davik eller Svelgen for å spare penger.

Bremanger kommune treng busetnad i heile kommunen. Alle bygdene i kommunen er små. Skal vi i dei små bygdene og kommunane ha sjanse til utvikling, heimflytting og eit snev av sjanse til å få framtidig vekst, må vi tore å skilje oss ut. Ja, det kostar. Men kutta vil bli fleire i åra som kjem viss ein ikkje sørgjer for at det er liv laga i bygdene. Det hjelper ikkje med fiber, byggjefelt, helsestasjonar og flotte slagord om leve, virke, nyte, når bygdene er blitt folketomme. Nær 30 % av borna som er ved Ålfoten Oppvekstsenter pr i dag budde ikkje i bygda då dei vart fødde. Dei har flytta til undervegs, og spør du foreldra til desse om kva som var det avgjerande for at dei flytta til Ålfoten var det pga. tilhøyrsle til nettopp den bygda, samt det gode oppvekstsenteret. Det er ikkje slik at dei ville flytta tilbake og busett seg i ein annan del av kommunen.

Reagerer sterkt på forslaget om å flytte de eldste elevene – Vi reagerer veldig sterkt på formannskapets forslag om å flytte 5.-7. klassingene. Dette kan vi ikke gå med på. Ålfoten oppvekstsenter må bestå som i dag, sier SU-leder og FAU-medlem Evy Merete Myklebust til Fjordenes Tidende.

Borna sine stemmer:

I store avgjerder som omhandlar barn, er kommunen vanlegvis bevisste på å ta omsyn til FNs barnekonvensjon. Borna sine stemmer skal bli høyrde – det skal vere til «barnets beste». Dette er eit prinsipp som elles gjennomsyrar arbeidet som blir gjort i skulen, både gjennom arbeidet med 9 A-saker, kommunen si plan for inkluderande barnehage- og skulemiljø og generelt i skulekvardagen til borna våre. Paragraf 3 i barnekonvensjonen er tydeleg på at «alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». Om det er tome ord, eller ord ein likar å pynte med når ein i dei kommunale oppvekstplanane viser til denne paragrafen, veit vi ikkje. Det vi veit er at det ikkje er «barnets beste» som blir prioritert i denne saka. Borna er ikkje høyrde. Påstandar i formannskapet sitt forslag om at barn har det betre i større sosiale miljø, er eit veldig tynt argument. Anna forsking, gjengjeve mellom anna i artikkel i «Bedre skole», seier det motsette. Det er ikkje storleiken på barnemiljøet som har betydning for borna, det er korleis ein brukar miljøa. Miljøet ved Ålfoten Oppvekstsenter er det ingenting å seie på. Borna her har særs gode oppvekstvilkår og opplæringstilbod. Dei har trygge rammer både sosialt, psykososialt og fagleg, i god leiing av ein erfaren og engasjert driftssjef, kvalifiserte lærarar og fagarbeidarar/assistentar. Eit blikk på resultat frå «Nasjonale prøver» og «Elevundersøkelsen» viser det same. Skal ein verkeleg vite kva som er «barnets beste» vil vi oppmode rådmann, ordførar, kommunalsjef oppvekst og politikarar til å ta seg ein tur til Ålfoten og spørje borna sjølv. Har de ikkje tid til ei slik prioritering, kan vi avslutte innlegget med nokre sitat frå reflekterte barnestemmer i bygda då dei fekk vite om kuttplanane: «Herregud, dette var jammen ein dum idè». Eller ei som med gråt i stemma kunne formidle frustrasjon rundt å misse fellesskapet i klassa, dei yngre leikekameratane, leikeplassen i skogen, moglegheit til å sykle til og frå skulen og daglege møter med barnehagebarna: «Skal dei ta å flytte oss, kva med dei som blir igjen? Dei øydelegge jo alt, då».

Mener bygdene settes opp mot hverandre i nytt kuttforslag – På denne måten setter en jo nesten bygdene opp mot hverandre, sier SU-lederen i Kalvåg om formannskapets sitt budsjettforslag der de vil flytte de eldste elevene fra Kalvåg oppvekst til Hauge skule.

Der har du «leve, virke nyte – heile livet».