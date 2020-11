Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Merethe Olsen, administrerende direktør i NOR-WAY Bussekspress AS.

Takk og farvel til privateide ekspressruter i Norge

På tross av lovnader om støtte står ekspressbussnæringen i fare for nedleggelse. Ikke en krone er utbetalt av støtteordningen for juni, juli og august. Vi trenger en forutsigbar kompensasjonsordning som treffer, vi trenger garantier for at vi ikke går konkurs hvis vi gjør vår del av dugnaden og holder hjulene i gang.

Hvorfor står ekspressbussnæringen overfor en fare for nedleggelse når det er opprettet en kompensasjonsordning med bevilgede midler?

Ikke én eneste krone er så langt innvilget fra ordningen eller utbetalt i støtte til operatørene for perioden juni, juli og august og videre har næringen har nylig fått tilbakemelding om at flere av operatørene ikke vil bli omfattet av ordningen ene og alene grunnet organisasjonsform. Ekspressbusselskapene har dermed tatt beslutninger om å levere et rutetilbud på usikre og delvis feil premisser i fem måneder. Dette har tæret hardt på både egenkapital og likviditet.

Forskriften som ble vedtatt tidligere i år dekker ikke en tilstrekkelig adel av vårt reelle tapknyttet til koronapandemien. Kompensasjonsordningen ble etablert for perioden juni juli og august, vår høysesong, og tilskuddet ble trappet ned i august når markedet sviktet igjen. Kompensasjonsordning for næringslivet treffer heller ikke bransjen.

Ekspressbussnæringen ønsker å overleve slik at vi skal kunne tilby et samfunnsnyttigkommersielt kollektivtilbud når situasjonen er normalisert.