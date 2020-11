«Da jeg fikk høre om forslaget om å legge ned det kommunale kjøkkenet i Måløy, og få maten sendt fra Florø, trodde jeg det var en aprilspøk»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Merethe Lauen.

Når du tror du har hørt alt, så har du ikke det.

Da jeg først fikk høre om forslaget om å legge ned det kommunale kjøkkenet i Måløy, og heller få maten sendt opp fra Florø, så trodde jeg det var en aprilspøk.

Men så kom jeg på at det var jo november ...

Ansatte ved det kommunale kjøkkenet frykter ikke for egne jobber, men for brukerne – Vi forstår at kommunen vil spare penger. Det er bare så synd at det alltid skal gå ut over de svakeste De ansatte ved det kommunale kjøkkenet ved Vågsøy omsorgssenter i Måløy mener at en flytting av all matproduksjon til Florø til syvende og sist vil gå ut over brukerne.

Jeg ble virkelig opprørt da jeg skjønte dette var alvor. For hvem av oss her i Måløy tenker at det vil lønne seg å bestille daglig catering fra Florø?

Og OM det hadde lønt seg, ville jeg av opplagte grunner likevel ikke gjort det

Jeg syntes det var interessant å lese i Fjordenes 25. november om smidigheten og fleksibiliteten til personalet på kjøkkenet i Måløy. De burde premieres, ikke miste jobbene sine.

Mellom fem og åtte årsverk vil bli ramma ved nedlegging av det kommunale kjøkkenet Om det blir slik at ein legg ned det kommunale kjøkkenet i Måløy og flytter all kommunal matlaging til Florø, er det mellom fem og åtte årsverk som vil bli ramma av kuttet, opplyser kommunedirektør Terje Heggheim.

Muligens at kommunen sparer noen kroner, men er vi virkelig der som samfunn at det er kun kroner og ører som teller?

Det er rett før jeg stiller spørsmål til anstendigheten ved dette forslaget. Og jeg har enda ikke dradd «miljøkortet» Men det regnestykket får ligge.

Og om noen av kommunepolitikerne nå kommer med en kommentar om at maten er «like god» Så vil jeg anbefale dem å prøve kommunens egen langreiste ferdigmat på alle kommunestyremøtene i 2021.

Er møtet i Måløy, kan dere få tilsendt mat fra Florø, og omvendt. Da har dere godt grunnlag for å avgjøre denne saken til neste år.

Informerte dei tilsette i Måløy om nedlegginga torsdag Meiner ein kan spare store summar på å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt Kommunedirektør Terje Heggheim leitar etter innsparingsmoglegheiter i kommunen. Eit av dei er å slå saman dei kommunale kjøkkena til eitt felles produksjonskjøkken, i Florø. Torsdag blei dei tilsette på kjøkkenet i Måløy informert.

Nedlegging av det kommunale kjøkkenet i Måløy vil hvert fall ikke gagne brukerne.

Og brukerne av denne maten er eldre og syke mennesker. Mange av dem sliter med manglende matlyst.

Forslaget vitner om at vedkommende som kom med det var rimelig trygg på at her kom det ikke til å bli noen fakkeltog eller høylytte protester fra dem som mottar «godene»

Mange av brukerne er veldig gamle. De har jobbet hardt et langt liv. Mye hardere enn de fleste av oss.

Også er det dette vi som samfunn vil gi dem ved livets slutt?

Jeg gremmes.