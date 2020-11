«Kva er resultatet av Kinn så langt? Pengane går til ein formidabel kostnadsauke og det vert mindre til tenestene til folk»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Senterparti.

Heggheim og manglande overføringar

Heggheim påpeikar i interjuv med NRK at vi ikkje har fått dei midlane som han meiner vi var lovde. Men er ikkje dette ei tolking over kva Heggheim meinte vi ville få etter samanslåinga? Vi frå Sp reiste sterk tvil om dette frå dag ein, og vi hevda at Kinn kommune ville verte eit stort tapsprosjekt.

Dette vart vi nærmast latterleggjorde for, både av han og dei som var tilhengarar av denne samanslåinga. Verken Heggheim, Teigen, Iversen , Maurstad eller Hagen var villige til å vere realistar.

Felles for alle desse var at dei flaut på ei rosa sky over kor stort og flott alt skulle verte. Eg huskar godt at Edvard Iversen under fakkeltoget i Måløy i forkant av vedtaket om å halde folkeavstemming, sa følgjande: « her er det tydelegvis behov for vaksenopplæring av folk som ikkje forstår sitt eige beste». Kva var det vi som var motstandarar ikkje forstod?

Heggheim og tilhengarane påstod at vi ville få 15 millionar ekstra i 15 år - 225 million kroner i perioden. Dette sa både Bjarne Jensen og vi var feil, så er det desse pengane han etterlyser, så har dei heller aldri eksistert.

Så var det desse 20,4 + 20,4 millionar kronene som fellesnemnda fekk til rådvelde + 4 millionar til infrastrukturtiltak. Dette vart både av Heggheim og fleire framstilt som ekstra inntekter utan utgifter.

Bjarne Jensen, professor i kommuneøkonomi, sa både i Florø og i Måløy at dette var feil framstilt, men også han vart nærmast latterleggjort.

Men dersom Heggheim meiner at Stortinget har vedteke dette slik han skreiv i eit innlegg, så er det no berre å gå til regjeringa og slå stortingsvedtaket i bordet og få midlane.

Kva er så resultatets så langt?

Ressursane (pengane) går til nettopp ein formidabel kostnadsauke og det vert mindre til tenestene til folk. Det er også varsla ein enorm auke i eigedomskatten. Her fell nok mesteparten på nordre Kinn.

Derfor kjem kommunedirektør Heggheim med forslag om store endringar i skulestrukturen med, i første omgang, nedlegging av tre grendeskular. Det er berre litt av rekninga som innbyggarane får.

Kva betyr dette så for dei det angår? Som det står i stykket til NRK, lenger skuleveg for barna og oppsmuldring av bygdemiljøet. Så er det rett å reise følgjande spørsmål?

Vil dette føre til auke i folketalet? Vår påstand er: Nei, tvert imot. Det vil føre til nedgong over ikkje lang tid og tap av overføringar.

I Vågsøy har vi hatt store negative konsekvensar av nedlegginga av Bryggja og Holvik skule. Det som skulle være eit kostnadsreduserande vedtak, vart til ei økonomisk katastrofe.

Er så Kinn kommune tent med det? Nei.

Kan Heggheim forklare oss korleis han meiner prosessen med dei to skulane framover vil verte? Vil han ikkje at skulebruksplanen skal være ferdig først?

Sp forventar at Ap opprettheld skulane Steinhovden og Stavang i perioden.

Skal Kinn kommune unngå økonomisk kaos, bør dei leiande ta opp tråden som Sp hadde i formannskapet og kommunestyret i juni. Å få kontroll på økonomien.