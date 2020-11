«Vil de ikkje ha legar og sjukepleiarar tilbake til kommunen? Kva har de å tilby oss dersom vi mistar skulen vår? Det er vi som er framtida – høyr oss!»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Hanna Kristine Elde frå Ålfoten.

Fare for framtida

Det er vi som er framtida – høyr oss!

I Ålfoten er det fantastisk å vekse opp. No veit vi ikkje lenger kva framtida til Ålfoten er. Å setje ei så trygg, god og viktig bygd i fare er ufatteleg trist. Dette går inn på alle innbyggjarane i Ålfoten, spesielt oss unge. Kva skal vi flytte heim igjen til dersom skulen vår vert flytta? Det er vi som skal føre bygda vidare. Det er vi som er framtida. No står denne i fare. Vil de ha oss heim igjen?

Når ein skal velje staden ein skal busetje seg og stifte familie, kvifor skal ein då velje Ålfoten? Jo, fordi Ålfoten har eit unikt godt og trygt oppvekstmiljø. Ein stad som Bremanger kommune er avhengig av at folk flyttar heim. At ei kommune som består av mange små bygder då skal bidra til sentralisering er for oss heilt uverkeleg. Kven skal ta seg av dei eldre, dersom kommunen ikkje får tilflytting? Vil de ikkje ha sjukepleiarar og legar tilbake i kommunen? Kva har de å tilby oss i Ålfoten dersom vi mistar skulen vår? Somme politikarar foreslår å redde skulen, og kutte på blant anna kultur. Fleire av oss har mange gode minner frå kulturskulen på Davik, men det er på ingen måte slik at kulturskulen kan vege tyngre enn eit trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i bygdene våre. Ja, her er fint og flott å bu, men Bremanger kommune får ikkje fleire innbyggjarar av at barna kan få reise ein halvtime for å spele piano. Då veg trygge og gode oppvekstmiljø tyngre. Men skulen? Nei, den får vi ikkje behalde.

Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 fastset at barnas beste skal vere eit grunnleggjande hensyn ved alle handlingar som berørar barna. Korleis er det til barnets beste å flytte elevar heilt ned i 10 års alderen til Davik eller Svelgen? Dei må då bruke 80 minutt på buss kvar einaste dag. Dette frårøvar barna verdifull tid dei kan bruke til lekser, fysisk aktivitet og leik. Påstandar i formannskapet om at barn har det betre i større sosiale miljø er eit svært tynt argument. Det er vi som har gått på Ålfoten skule. Det er vi som også har vore ein del av eit større miljø på Davik skule. Der er dermed vi som veit kva som er «barnas beste» i denne saka. Det er ingen andre som har betre erfaringar om korleis det er å gå på ein skule som Ålfoten enn oss. Påstanden til formannskapet er heller ikkje forankra i forskning. Elevundersøkingar og nasjonale prøver viser også til gode resultat. Skulen vår er verdt å satse på!

Det er noko spesielt med Ålfoten oppvekstsenter. Folk kan tru at det er eit fattig sosialt miljø. Erfaringane våre er det stikk motsette. Når ein byrjar på skulen som fyrsteklassing er det mykje som er skummelt. I Ålfoten vert overgangen, og heile løpet til 7. klasse, tryggare. Då vi gjekk på barneskulen i Ålfoten, var det sosiale miljøet fantastisk. Vi har vore utruleg heldige! Vi i 1-7. klasse var i lag alle saman i friminutta. Eit skilje mellom klassene fanst ikkje. Inkluderande er eit ord som passar godt for å beskrive Ålfoten skule. Alle får vere med uavhengig av alder eller klasse. At barn med 7 års aldersforskjell kan leike saman og lære av kvarandre er unikt. Dei yngste lærer av dei eldre. Dei eldste tek vare på dei yngre, viser dei, og lærer dei nyttige ting frå eit anna perspektiv. Dette gir også ei kjensle av meistring for desse elevane - at dei ikkje berre tek i mot læring frå vaksne, men kan bruke dette og lære yngre også. Det å vise omsorg, og å kunne samarbeide med andre enn berre barn på sin eigen alder, er lærdom og verdiar som ein får med seg, og dreg nytte av vidare i livet. Alt vi har lært ved å vekse opp i dette vesle, men fantastisk lærerike miljøet kjem vi til å ta med oss resten av livet. Det håpar vi også fleire får moglegheiten til.

Vi veit at Bremanger kommune slit med økonomien. Vi veit at det er nødvendig å kutte på drifta. Vi veit at Bremanger kommune brukar mykje pengar på skule. Det vi også veit er at skulen vår er det som kan hjelpe oss til å få tilflytting til bygda. Det som er så utenkjeleg er at Bremanger kommune no vurderer å kutte på det viktigaste kommunen har å tilby. Nemleg eit trygt og godt oppvekstmiljø. Dette er å skyte seg sjølv i foten! Eit desentralisert skuletilbod er styrkjen til denne kommuna. Det er neppe Ålfoten Bremanger kommune brukar alle pengane sine på. Kva skal bygda vår få igjen for dei 18 millionane i kraftinntekter som vi årleg bidreg med inn i kommunekassa? De set framtida i fare. No er det eit spørsmål om å vere eller ikkje vere for bygda vår. La Ålfoten vere den trygge staden den alltid har vore. Vis at de vil ha oss heim igjen!

Det er vi som er framtida. Høyr oss!