Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad kommune.

Stad skipstunnel: Starten på ei ny tid

No blir ein 150 år gammal draum røyndom. Stad skipstunnel kjem. Det farlegaste og mest frykta havstykket på norskekysten, der vikingane heller drog båtane over fjellet enn å krysse i dårleg veir, kan om få år passerast trygt året rundt.

Stad skipstunnel vil revolusjonere transporten langs norskekysten. Det blir mulig med fast rutetrafikk av gods og passasjerar mellom Trondheim/Ålesund og Bergen/Stavanger. Vestlandet får ein ny turistmagnet i verdsklasse. For fiskeri- og havbruksnæringa vil ein av dei viktigaste barrierene for vidare vekst og verdiskaping bli fjerna. Og vi får ein ny, samanhengande kystregion på Nordvestlandet mellom Ålesund/Sunnmøre og Ytre Nordfjord/Florø, som legg til rette for næringslivs- og folketalsvekst på kysten.

Stad kommune blir vertskommune for dette unike og store samferdsleprosjektet (investeringsramme på ca 3 mrd NOK). Det jublar vi for. Men det gjev oss samtidig stort ansvar og vil krevje mykje arbeid og politisk prioritering av utviklingsretta investeringar og tilrettelegging for Stad skipstunnel i tida framover.

Vi har heilt frå dag 1 i arbeidet med nye Stad kommune planlagt ut frå at Stad Skipstunnel skal kome. Å «vere klar» for Stad Skipstunnel, gjennom å prioritere utviklingsretta investeringar i ytre del av den nye kommunen dei første 2-3 åra, sto sentralt i strategien vi la i 2018/19 for å slå Eid og Selje saman, og har vore følgd opp i 2020.

Vi er mellom anna heilt i sluttfasen med ein samla plan for sjøområda i Stad kommune, der vi legg til rette areal og område for næringsutvikling og god bruk av masser frå Stad Skipstunnel. Planen kjem ut på høyring rett over nyttår.

Vi har også prioritert å få til ei høgst påtrengt sentrumsutvikling i Selje knytt til at skipstunnelen skal kome, gjennom å legge til rette for realisering av nytt Selje Hotell og prioritering av andre investeringar i å gjere Selje klar for den nye tida staden no vil gå inn i. Ein ny sentrumsplan for Leikanger på Stadlandet er også under arbeid. Vi vil setje fornya fart i det arbeidet no, og invitere loklat næringsliv til samarbeid om dette.

Vi vil også bli nøydde å skaffe kapasitet i Stad kommune for å arbeide med ringverknader av prosjektet og profilering av Stad og Nordfjord som vertskap for eitt av verdas mest spektakulære byggjeprosjekt dei neste 4-5 åra - i samarbeid med lokalt næringsliv, nabokommunar, fylkeskommune, Kystverket og andre gode krefter.

Mest av alt vil likevel Stad Skipstunnel krevje det som er sjølve samfunnsmålet for Stad kommune: At alle gode krefter dreg i lag. Eit så stort prosjekt, og alle ringverknadene det vil gje, vil vere bra for alle.

Er det éi tid kor alle gamle rivningar mellom nord og sør i tidlegare Selje kommune treng å leggast daudt og berre er bortkasta energitapping, så er det no. Vi treng ein sterk, attraktiv og moderne Selje tettstad – med realisering av nytt hotell raskast råd. Det er viktig for alle. Vi treng å utvikle nye næringsområde både i Selje og på Stadlandet, eit moderne og veorganisert sentrumsområde på Leikong, rask utbetring av Fv 620 Årsheimstranda og øvrig vegnett. Og ikkje minst: Vi treng å starte no å planlegge for den nye tida etter at skipstunnelen opnar. Den tida skaper seg ikkje sjølv – vi må vere med å forme ho.

Det å lukkast med Stad Skipstunnel vil bety enormt mykje for både Stad kommune og kommunene rundt oss i framtida – i form av auka attraktivitet, ny næringsverksemd, fleire innbyggjarar og auka skatteinntekter. Men vi må ikkje gjere den tabben at vi no set rolig på rompa og ventar på at dette skal kome rislande av seg sjølv, fordi det «er no best å vente og sjå».

Det vil vere ein kjempetabbe. Det er vi – Stad kommune, nabokommunene, næringslivet og andre gode krefter lokalt – som no må ha initiativet. Og sjå at det er i vår alles interesse at vi no legg ein felles slagplan for å ta ut størst mogleg lokale og regionale ringverknader av Stad Skipstunnel. Då blir dette starten på ei ny tid.