«Vi meiner beslaglagde teiner kan vere ein ressurs»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ottar Nygård, leiar Sogn og Fjordane småfiskarlag.

Beslaglagde teiner – ein ressurs!

I media har det dei siste åra blitt formidla eit auka fokus på fiskereiskap som står igjen på havbotnen, og som ikkje vert røkta. Fiskeridirektoratet, Politiet, Kystvakta og Statens Naturoppsyn har brukt, og brukar, store ressursar på å få rydde opp i etterlatenskap og slurv frå fiskarar og fritidsfiskarar.

Også i 2020 har det vore nødvendig med store overskrifter for å peike på dette problemet. I mai fortalde NRK om 800 teiner som hadde lege på havets botn i mange månader med skada fisk og krabber. Seinare har Kystvakta beslaglagt 300 nye teiner frå same rederi. Desse teinene hadde lagt ute sidan 2019. Beslaget vart gjort etter 1. juni, datoen då den nye forskrifta om røktingsplikta kom. Dette er dessverre ikkje eineståande. I september vart det gjennomført eit nytt tokt der ein beslagla 1242 teiner og 50 km tau. Slike beslag skjer både i fjordarmar og langs heile kysten.

Den nye forskrifta seier at: «Garn, teiner og line skal røktast slik at ein unngår skade og tap av fangst. Reiskapane skal røktast minst ein gong per veke med mindre anna er bestemt.» Før 1. juni skulle teinene røktast med jamne mellomrom.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen seier han er sjokkert og at han ser på dette ikkje berre som eit dyrevelferdsproblem, men også som eit spøkelsesfiske og ei forsøpling av havet. Han seier vidare: « Jeg vil minne om at alle aktører, både private og profesjonelle, har et generelt ansvar for å opptre ansvarlig. Det er også forbudt å etterlate fiskeredskap i sjøen eller på havbunnen»

Sogn og Fjordane Småfiskarlag støttar fullt opp om regelendringa som kom 1. juni 2020 og den plikta den einskilde fiskar, fritidsfiskar og rederi har. Vi ønsker likevel å sette fokus på kva som skjer med dei beslaglagde teinene. Vi ser på svært mange av dei som gode og fullt ut brukbare teiner.

Småfiskarlaget har gjennom media registrert at svært mange av dei beslaglagde teinene vert destruert. Vi ønsker å stille eit stort spørsmål ved om dette er ei rett og god miljø- og ressursforvaltning. Slik vi ser det, er dette all grunn til å sjå på og gjere ei grundig vurdering av.

Sogn og Fjordane Småfiskarlag meiner beslaglagde teiner, og eventuelt andre fiskereiskap, bør gjevast til eit arbeidssamvirketiltak som t.d. ASVO for sortering, reparasjon og salg. Dette vil, etter vårt skjønn, vere ei svært god miljø- og ressursforvaltning. I tillegg vil det ha ein god effekt for det som gjeld sysselsetting og ressursutnytting.